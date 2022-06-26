الثالث على التوالي تحت قيادة حسام.. المصري يفوز على مصر للمقاصة بثلاثية

الأحد، 26 يونيو 2022 - 21:08

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة مصر للمقاصة والمصري

حقق المصري الفوز الثالث على التوالي تحت قيادة حسام حسن منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق

وفاز المصري على مصر للمقاصة بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة كانت هي الثالثة لحسام حسن في القيادة الفنية للمصري بعد تعيينه خلفا لمعين الشعباني.

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وحقق المصري الفوز في المباريات الثلاثة منذ تولي حسام حسن والتي كانت ضد كل المنصورة في دور الـ 32 من كأس مصر والجونة في الدوري، قبل الانتصار على مصر للمقاصة.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ 26 في المركز الـ 11 ليبتعد عن المراكز المؤهلة للهبوط بفارق 7 نقاط، بينما توقف رصيد مصر للمقاصة عند النقطة الـ 14 في المركز الـ 17.

التشكيل

بدأ المصري بثلاثي في خط الدفاع مكون من إسلام أبو سليمة، وأحمد علاء، وعمرو موسى.

بينما لعب مصر للمقاصة برشيد أحمد في خط الهجوم بجانب محمد مسعد.

بادر المصري بالهجوم من بداية المباراة عن طريق ركلة حرة نفذها إلياس الجلاصي بطريقة رائعة ولكن محمد مجدي تصدى ببراعة.

وتألق مجدي مرة ثانية في الدقيقة الخامسة بتصديه لانفراد عن طريق عمرو مرعي.

وفي الدقيقة الـ 11 تقدم محمد عبد اللطيف "جريندو" بالهدف الأول للمصري بعد عرضية من كريم العراقي داخل منطقة الجزاء ليضعها جريندو بلمسة واحدة في المرمى.

وانفرد جريندو بالمرمى في الدقيقة الـ 26 بعد تمريرة رائعة من الجلاصي ليتعرض لعكرلة من محمد مجدي ويحتسب الحكم ركلة جزاء.

ونفذ الجلاصي ركلة جزاء بشكل مثالي ليسجل الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الـ 28.

وسيطر المصري على باقي أوقات المباراة مع بعض الفرص الغير خطيرة لمصر للمقاصة ولكن بدون تسجيل أي من الفريقين لأهداف.

جريندو سجل هدفا ثالثا في المباراة الثالثة له تحت قيادة حسام حسن، كما تسبب في احتساب ركلة جزاء

ويلعب المصري في الجولة المقبلة مع فاركو يوم الأربعاء 13 يوليو على ملعب برج العرب، بينما سيحل مصر للمقاصة ضيفا على إيسترن كومباني يوم الخميس 14 يوليو.

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