سكاي: بايرن يحدد سعر ليفاندوفسكي

كشفت شبكة سكاي سبورتس المبلغ الذي حدده بايرن ميونيخ لبيع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق إلى برشلونة.

وذكرت سكاي أن بايرن يريد ما لا يقل عن 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني) قبل الموافقة على بيع ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

قبل يومين، أفادت الشبكة نفسها أن برشلونة قدم عرضا لبايرن ميونيخ لضم روبرت ليفاندوفسكي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكرته سكاي فإن عرض برشلونة للفريق البافاري بلغ 40 مليون يورو.

لكن ذكر الصحفي كريستيان فيلك الذي يعمل في صحيفة "بيلد" الألمانية أن العرض غير كاف لبايرن.

فيما ذكرت صحيفة "بيلد" في تقرير آخر أن بايرن يريد الحصول على الأقل على 50 مليون يورو للموافقة على بيع ليفاندوفسكي.

فيما تحدث حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في السياق ذاته وقال: "أنا واثق 100% من بقاء ليفاندوفسكي وأتوقع تواجده معنا في الـ12 من شهر يوليو المقبل في أول مران لنا استعدادا للموسم الجديد".

وأضاف "أنا مقتنع بحل موقف ليفاندوفسكي فهو لاعب محترف ولديه أهداف كبيرة في مسيرته وهو لديه عقد مستمر معنا حتى 2023".

وعن إمكانية رحيل المهاجم البولندي حال وصول عرض مناسب له أجاب ضاحكا "ليس لدي أي فكرة لا يسعني إلا القول أن ليفاندوفسكي لديه عقد مستمر معنا وهو مرحب به في أول مران لنا".

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن قادما في صفقة انتقال حر من بروسيا دورتموند عام 2014.

ومنذ ذلك الحين سجل ليفاندوفسكي 344 هدفا وصنع 72 في 374 مباراة مع بايرن.

وكان ليفاندوفسكي أعرب في أكثر من مرة عن رغبته في الرحيل عن بايرن وخوض تحد جديد.

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