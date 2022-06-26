الكومي لـ في الجول: لا عودة عن الانسحاب من الكأس.. وإذا لم يرد اتحاد الكرة سنصعد الأمر

الأحد، 26 يونيو 2022 - 16:49

كتب : أحمد الخولي

الإسماعيلي - المصري

ينتظر يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي رد الاتحاد المصري لكرة القدم على انسحاب الفريق من كأس مصر.

وأعلن الإسماعيلي انسحابه من منافسات كأس مصر عقب إجراء القرعة بسبب إقامتها بطريقة موجهة لتفادي الأهلي والزمالك ملاقاة كل منهما الآخر قبل المباراة النهائية.

وكشف الاتحاد المصري اليوم الأحد عن موعد وملاعب مباريات ثمن نهائي كأس مصر بما فيها مواجهة الزمالك أمام الإسماعيلي.

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وقال يحيى الكومي لـ FilGoal.com: "موقفنا كما هو من الانسحاب ولن يتغير، خاطبنا الاتحاد وننتظر ردهم وإن لم يحدث رد لدينا تصعيد آخر".

وأضاف "عليهم الرد على ما أرسلناه لأنهم على خطأ".

وشدد الكومي "يقال أن قرعة كأس مصر دائما موجهة، ذلك يعني أننا في كامل الفساد لأول مرة أرى (بجاحة) في الفساد".

وأعلن الإسماعيلي انسحابه من كأس مصر للموسم الحالي (2021-2022) وذلك عقب إعلان اتحاد الكرة عن قرعة دور الـ 16 للمسابقة، والتي أتت بنظام موجه يضمن ابتعاد الأهلي والزمالك عن بعضهما البعض حتى المباراة النهائية.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على غزل المحلة بعد غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة من 21 مباراة خاضهم الفريق.

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