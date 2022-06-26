مؤمن زكريا مستشار الشئون الرياضية لشركة تذكرتي

الأحد، 26 يونيو 2022 - 17:00

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا - تذكرتي

أعلنت شركة تذكرتي تولي مؤمن زكريا نجم الأهلي ومنتخب مصر منصب مستشار الشئون الرياضية للشركة.

ووجه مؤمن زكريا الشكر لمجلس إدارة شركة تذكرتي وترحيبه بالمنصب الجديد.

وأثنى زكريا على دور تذكرتي الرائد والبارز في المجال الرياضي في السنوات الأخيرة.

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وتعتبر شركة تذكرتي هي المسئولة عن توفير التذاكر الخاصة بعدد من الأحداث الرياضية والفنية.

وتتولى شركة تذكرتي مسئولية بيع تذاكر مباريات الدوري المصري وكأس مصر ومباريات المنتخب.

وغادر مؤمن زكريا رفقة وكيله الشهر الماضي إلى لندن لإجراء مزيد من الفحوصات والمتابعة مع طبيبه الذي يتابع الحالة هناك.

مؤمن زكريا لاعب الأهلي، متوقف عن اللعب منذ ديسمبر 2018 بسبب المرض.

ويعاني مؤمن من تصلب جانبي ضموري في العضلات، ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج أملا في العودة للملاعب.

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