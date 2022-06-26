في الجول يكشف مستندات رفض الدوريات الخمسة الكبرى إرسال حكام لمباراة الأهلي وبيراميدز

الأحد، 26 يونيو 2022 - 18:05

كتب : بسام أبوبكر أحمد الخولي

أحمد عبد القادر عمر جابر الأهلي بيراميدز

حصل FilGoal.com مستندات تكشف رفض الدوريات الخمس الكبرى لإرسال حكام لإدارة مباراة الأهلي وبيرامديز في ربع نهائي كأس مصر 2021.

وكان مصدر من لجنة الحكام قد كشف لـ FilGoal.com عن تقديم اللجنة طلبا لاتحادات كرة القدم بالدوري الخمسة الكبرى من أجل إدارة المباراة إلا أن الحكم الذي تم التفاق معه أرسل اعتذارا عن إدارتها.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com عن خطابات رفض اتحادات كرة القدم بالدوريات الخمس الكبرى لإرسال الحكام لإدارة المباراة لعدم وجود أي حكم متاح خلال تلك الفترة.

أخبار متعلقة
مران الزمالك - جلسة من فيريرا.. والمثلوثي وفتوح يواصلان التأهيل كأس العرب للصالات - المغرب إلى النهائي بالفوز على مصر بخماسية مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع سواريس على تدريب الفريق.. وموقف الجهاز المعاون سكاي: بايرن يحدد سعر ليفاندوفسكي

وأعلن اتحاد الكرة اسناد المباراة للحكم الروماني إستفان كوفاكس.

وشدد المصدر على أن الأهلي قد أرسل موافقة كتابية على تعيين كوفاكس لإدارة المباراة.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز اليوم في ربع نهائي كأس مصر لموسم 2020/2021.

وكان الأهلي قد طلب من اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب من الدوريات الخمس الكبرى الأوروبية من أجل إدارة المباراة.

وصرح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بأن المباراة ستقام بإدارة حكم أجنبي بناء على طلب الأهلي.

الأهلي خاض مباراة الزمالك في قمة الدوري قبل أيام بتحكيم أجنبي أيضا بإدارة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا، وتعادل فيها بهدفين لكل فريق.

اقرأ أيضا

الأهلي يستقر على مدربه الجديد

الإسماعيلي يهدد بالتصعيد ضد اتحاد الكرة

بايرن يحدد سعر ليفاندوفسكي

منصب جديد لمؤمن زكريا

الأهلي بيراميدز الدوريات الخمسة الكبرى
نرشح لكم
التشكيل - عودة حسن علي لدفاع المصري.. ومسعد يقود هجوم مصر للمقاصة مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس مران الزمالك - جلسة من فيريرا.. والمثلوثي وفتوح يواصلان التأهيل مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع سواريس على تدريب الفريق.. وموقف الجهاز المعاون مؤمن زكريا مستشار الشئون الرياضية لشركة تذكرتي الكومي لـ في الجول: لا عودة عن الانسحاب من الكأس.. وإذا لم يرد اتحاد الكرة سنصعد الأمر النجوم يطالب اتحاد الكرة بفرض العقوبات على الإسماعيلي بعد عدم تنفيذ حكم "كاس" منتخب مصر في المجموعة الرابعة بـ كأس العرب تحت 20 عاما
أخر الأخبار
التشكيل - عودة حسن علي لدفاع المصري.. ومسعد يقود هجوم مصر للمقاصة 10 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 13 دقيقة | تقرير في الجول
في الجول يكشف مستندات رفض الدوريات الخمسة الكبرى إرسال حكام لمباراة الأهلي وبيراميدز 34 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - جلسة من فيريرا.. والمثلوثي وفتوح يواصلان التأهيل 38 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب للصالات - المغرب إلى النهائي بالفوز على مصر بخماسية ساعة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع سواريس على تدريب الفريق.. وموقف الجهاز المعاون ساعة | الكرة المصرية
سكاي: بايرن يحدد سعر ليفاندوفسكي ساعة | ميركاتو
مؤمن زكريا مستشار الشئون الرياضية لشركة تذكرتي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا 4 أبولا البرتغالية: الأهلي اتفق مع ريكاردو سواريس لتدريب الفريق