في الجول يكشف مستندات رفض الدوريات الخمسة الكبرى إرسال حكام لمباراة الأهلي وبيراميدز

حصل FilGoal.com مستندات تكشف رفض الدوريات الخمس الكبرى لإرسال حكام لإدارة مباراة الأهلي وبيرامديز في ربع نهائي كأس مصر 2021.

وكان مصدر من لجنة الحكام قد كشف لـ FilGoal.com عن تقديم اللجنة طلبا لاتحادات كرة القدم بالدوري الخمسة الكبرى من أجل إدارة المباراة إلا أن الحكم الذي تم التفاق معه أرسل اعتذارا عن إدارتها.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com عن خطابات رفض اتحادات كرة القدم بالدوريات الخمس الكبرى لإرسال الحكام لإدارة المباراة لعدم وجود أي حكم متاح خلال تلك الفترة.

مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ @filgoal مستندات رفض الدوريات الخمسة الكبرى إرسال حكام لمباراة الأهلي وبيراميدز ⚽🔵🔴 pic.twitter.com/6xKdTTUolk — FilGoal (@FilGoal) June 26, 2022

وأعلن اتحاد الكرة اسناد المباراة للحكم الروماني إستفان كوفاكس.

وشدد المصدر على أن الأهلي قد أرسل موافقة كتابية على تعيين كوفاكس لإدارة المباراة.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز اليوم في ربع نهائي كأس مصر لموسم 2020/2021.

وكان الأهلي قد طلب من اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب من الدوريات الخمس الكبرى الأوروبية من أجل إدارة المباراة.

وصرح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بأن المباراة ستقام بإدارة حكم أجنبي بناء على طلب الأهلي.

الأهلي خاض مباراة الزمالك في قمة الدوري قبل أيام بتحكيم أجنبي أيضا بإدارة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا، وتعادل فيها بهدفين لكل فريق.

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