رئيس سموحة لـ في الجول: طريقة اختيار ممثلي مصر قاريا تقتل الدوري المصري

يرى وليد عرفات رئيس نادي سموحة بأن طريقة اتحاد الكرة في تحديد الفرق التي ستمثل مصر قاريا للموسم المقبل ستقتل المنافسة في الدوري المصري.

مصدر من اتحاد الكرة قال لـFilGoal.com بأن اتحاد الكرة سيرسل أسماء الزمالك والأهلي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز وفيوتشر للمشاركة في الكونفدرالية، حسب ترتيب الدوري مع نهاية الدور الأول.

وقال وليد عرفات لـFilGoal.com تعقيبا على ذلك: "نية اتحاد الكرة لإرسال أسماء المشاركين قاريا بناء على جدول نهاية الدور الأول غير عادل ولا مبرر".

وأضاف "من الأولى الانتظار حتى 30 يوليو -آخر موعد محدد من قبل كاف- لإرسال الأسماء حسب آخر ترتيب".

رئيس سموحة أتبع "رغم ذلك وحتى لو اختار اتحاد الكرة إرسال أسماء الفرق حاليا ورغم أنه أمر غير عادل لكننا نوافق بشرط تحديد المركزين الخامس والسادس للمشاركة في البطولة العربية".

وأتم "أي طريقة بخلاف هذا أو ذاك، ستحول بطولة الدوري إلى دوري يتنافس فيه الأهلي والزمالك على اللقب، وأربعة فرق في المؤخرة على الهبوط، وباقي الفرق تلعب بلا هدف".

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ويحتل سموحة حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الرابع.

ويلعب سموحة مع الأهلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

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