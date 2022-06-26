حكايات في الجول - "الحاج نصار".. علاقة بأبو تريكة وحسام حسن وهدف مبهر متكرر

عندما تشاهد أحد الأهداف الرائعة قد تنبهر، لكن انبهارك قد يزيد عندما تعلم أن من سجله يقترب من عامه الـ50 ويترأس أحد مراكز الشباب في مصر، فما هي الحكاية.

من المرجح أن يكون هذا الهدف الرائع مر عليك أثناء تصفحك لمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، فهل تعلم أن من سجله هو نصار العادلي رئيس مجلس إدارة مركز شباب سندبسط، التابع لمركز زفتي بمحافظة الغربية.

وقال العادلي في تصريحات لـFilGoal.com: "بدأت كرة القدم في مركز شباب سندبسط وشاركت في دوريات الأقاليم، فشاهدني مسؤولي زفتى وانضممت إلى الفريق الأول في عمر 18 عاما بدون المشاركة مع فرق الناشئين".

وأضاف "كنت مهاجم الفريق الأساسي وتألقت حتى صعد الفريق للقسم الثاني بفضل أحد أهدافي".

وأكمل "تلقيت عرضا من فريق اتحاد الشرطة وكنت أعتبرها الفرصة المميزة التي سأحقق احلامي من خلالها ولكن كان الرد غير متوقع من إدارة زفتي التي رفضت منحي الاستغناء الخاص بي".

وأردف "كانت إدارة النادي ترغب في الحصول على 120 ألف جنية، في الوقت نفسه، جدد محمد أبو تريكة عقده مع الترسانة بـ100 الف جنيه عام 2000".

بعد هذا التاريخ بـ4 سنوات انتقل أبو تريكة إلى الأهلي وبدأ في اللمعان حتى أصبح أحد أكبر الأسماء في كرة القدم المصرية.

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واسترجع نصار ذكرياته قائلا "قررت اعتزال كرة القدم في الـ27 من عمري بعد خيبة الأمل في ضياع الوقت دون تحقيق هدفي وعدم وجود مقابل مادي جيد".

وتابع "عرض أكثر من فريق ضمي لكني رفضت بسبب شعوري بأن كرة القدم لم تحبني كما أحببتها".

وفسر "كنت مهاجم جيد جدا وهذا ليس رأيي بل رأي كل المتابعين، كانوا يلقبوني بحسام حسن".

وواصل "بعد مرور أكثر من عام على اعتزالي تحدث معي مسؤولي قحافة من أجل المشاركة معهم، فلعبت مع الفريق لمدة موسمين ثم اعتزلت كرة القدم نهائيا".

وعلق على هدفه الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا "تعودت على التسجيل بهذه الطريقة منذ الصغر، أفكر دائما في لعب الكرات غير المتوقعة لحراس المرمى".

واستمر "أتذكر أنني سجلت العديد من الأهداف بهذه الطريقة، فأنا حريص على المشاركة في الدورات المختلفة".

وعن عمله الإداري صرح قائلا "بدأت العمل الإداري بعد الاعتزال في مركز شباب سندبسط، فقد انتخبت كعضو لمدة 11 عاما".

بعد التواجد في مجلس الإدارة منذ 2003 حتى 2014، تم انتخابي كرئيس لمركز شباب سندبسط خلال دورة 2021".

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