مدرب موناكو يعلن إتمام صفقة جناح ليفربول

الأحد، 26 يونيو 2022 - 13:14

كتب : FilGoal

موناكو

تحدث فيليب كليمنت المدير الفني لنادي موناكو عن نجاح فريقه في حسم صفقة ضم الياباني تاكومي مينامينو جناح ليفربول هذا الصيف.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس عن توصل موناكو لاتفاق مع ليفربول من أجل ضم تاكومي مينامينو لاعب الفريق في الموسم المقبل، لكن الصفقة لم تعلن رسميا حتى الآن.

وقال كليمنت عن تاكومي مينامينو: "أنا سعيد للغاية بحسم الصفقة، لقد عرفته منذ فترة طويلة. كان على رأس قائمة المطلوب ضمهم".

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وأضاف في تصريحات نشرتها جريدة ميل "الجميع هنا مقتنعون بأن مينامينو يمكنه تقديم شيء للفريق".

وتابع "مينامينو لديه خبرة كبيرة وقام بالكثير من الأشياء الجيدة في سالزبورج، بأسلوب لعب قريب من أسلوبنا".

وفقا لسكاي فإن الاتفاق قد تم على ضم اللاعب مقابل 15 مليون يورو و2.6 مليون يورو إضافات.

اللاعب صاحب الـ 27 عاما انضم لليفربول في شتاء 2020 قادما من سالزبورج النمساوي مقابل 8.5 مليون يورو.

وكان مينامينو قد انتقل على سبيل الإعارة لساوثامبتون في الموسم قبل الماضي ثم عاد مرة أخرى لليفربول في الموسم الماضي.

مينامينو والذي يلعب في مركزي الجناح أو المهاجم شارك الموسم الماضي مع ليفربول في 22 مباراة وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع هدف وحيد.

وشارك مينامينو مع ليفربول منذ انضمامه للفريق في 54 مباراة وسجل خلالهم 14 هدفا وصنع 3 أهداف.

وأسهم مينامينو في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية.

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