أبولا البرتغالية: الأهلي اتفق مع ريكاردو سواريس لتدريب الفريق

الأحد، 26 يونيو 2022 - 13:46

كتب : FilGoal

ريكاردو سواريس

أتم الأهلي اتفاقه مع البرتغالي ريكاردو سواريس المدير الفني لقيادة الفريق الأحمر خلفا لبيتسو موسيماني وفقا لصحيفة أبولا البرتغالية.

ويقود سواريس -47 عاما- فريق جيل فيسنتي البرتغالي والذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس وتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وكشفت صحيفة أبولا البرتغالية: "يرحل ريكاردو سواريس عن القيادة الفنية لجيل فيسنتي بعد موسم إيجابي بسبب عرض من الأهلي المصري".

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وأضاف التقرير "الأهلي المصري يتفق مع ريكاردو سواريس المدير الفني لـ جيل فيسنتي لقيادة الفريق لمدة موسمين، والسفر خلال أيام قليلة إلى القاهرة".

وحصد جيل فيسينتي المركز الخامس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 51 نقطة خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراجا.

وفاز جيل فيسنتي تحت قيادة سواريس الموسم الماضي في 13 مباراة بينما تعادل 12 مرة وخسر 9 مرات في الدوري.

ويقود سواريس الفريق البرتغالي منذ نوفمبر 2020 وينتهي تعاقده في صيف الموسم المقبل 2023.

ويقود الأهلي في الفترة الحالية سامي قمصان كمدير فني مؤقت بعد رحيل بيتسو موسيماني.

ورحل بيتسو موسيماني عن قيادة الأهلي يوم 13 يونيو الجاري وتم تعيين سامي قمصان كقائم بأعمال المدير الفني لحين تعيين الجهاز الفني الجديد.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

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