اتحاد الكرة يكشف موعد وملاعب مباريات ثمن نهائي كأس مصر

الأحد، 26 يونيو 2022 - 14:30

كتب : FilGoal

كأس مصر - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد وملاعب مباريات ثمن نهائي نسخة الموسم الحالي من كأس مصر.

وكانت قد أجريت قرعة كأس مصر لموسم 2021 - 2022 أمس السبت.

وجاءت مواعيد ثمن النهائي كالآتي:

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الجمعة 1 يوليو

المقاولون العرب × الجونة (استاد المقاولون العرب - الساعة 8 مساء)

الثلاثاء 5 يوليو

سموحة × كفر الشيخ (استاد الإسكندرية - الساعة 6 مساء)

الأربعاء 6 يوليو

طلائع الجيش × منتخب السويس (استاد جهاز الرياضة - الساعة 6 مساء)

بيراميدز × سيراميكا كليوباترا (استاد الدفاع الجوي - الساعة 9 مساء)

الخميس 7 يوليو

المصري × إيسترن كومباني (استاد برج العرب - الساعة 6 مساء)

الجمعة 12 أغسطس

إنبي × البنك الأهلي (استاد بتروسبورت - الساعة 8 مساء)

الأحد 14 أغسطس

الأهلي × مصر المقاصة (استاد الأهلي we السلام - الساعة 8 مساء)

الإثنين 15 أغسطس

الزمالك × الإسماعيلي (استاد القاهرة - الساعة 8 مساء)

وأقيمت اليوم السبت مراسم قرعة دور الـ16 في مقر اتحاد الكرة.

وتم توجيه القرعة بحيث لن يلتقي الأهلي والزمالك إلا حال تأهلهما إلى النهائي.

وأكد عامر حسين عضو رابطة الأندية واتحاد الكرة أن ملعب النهائي سيتم تحديده في وقت لاحق وسيكون محايد.

ربع النهائي

25- الفائز من: الزمالك والإسماعيلي ضد المصري وإيسترن كومباني

26- الفائز من: إنبي والبنك الأهلي ضد بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

27- الفائز من: الأهلي ومصر للمقاصة ضد المقاولون العرب والجونة

28- الفائز من: طلائع الجيش ومنتخب السويس ضد سموحة وكفر الشيخ

نصف النهائي

29- الفائز من مباراة رقم 25 ضد المنتصر من لقاء رقم 26

30- الفائز من مباراة رقم 27 ضد المنتصر من لقاء 28

النهائي

جدير بالذكر أن كأس مصر لوسم 2020-2021 لم ينته بعد ومازالت مبارياته تستكمل وينافس فيه الزمالك الذي بلغ النهائي.

هذا بالإضافة للأهلي وبيراميدز اللذان سيتواجهان اليوم الأحد في ربع النهائي.

وبتروجت الذي ينتظر الفائز من الأهلي وبيراميدز لملاقاته في نصف النهائي.

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