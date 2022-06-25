خبر في الجول - الأهلي يشكل لجنة لحصر خسائر نهائي أبطال إفريقيا

شكّل الأهلي لجنة قانونية للعمل مع إدارة التسويق على حصر الخسائر التي تكبدها النادي في أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022 حسبما علم FilGoal.com.

وأدان تقرير وزارة الرياضة اتحاد الكرة بتحمل مسؤولية أزمة النهائي الذي جمع الأهلي والوداد المغربي وانتهى بفوز الأخير بنتيجة 2-0. (طالع التفاصيل)

وتسلم الأهلي خطابا بصورة طبق الأصل من تحقيقات وزارة الشباب والرياضة في ملف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي حملت الاتحاد المسؤولية عن عدم تقديم خطاب استضافة المباراة لإقامتها في مصر أو في ملعب محايد.

وتتراوح خسائر الأهلي بين 4-5 ملايين دولار تتمثل في الآتي:

- فارق قيمة جائزة المركز الثاني عن قيمة الحصول على لقب البطولة.

- خسارة مليون ونصف المليون دولار من المشاركة في كأس العالم للأندية

- خسارة المنافسة على القيمة المالية لبطولة السوبر الإفريقي.

- ما تكبده النادي من نفقات سفر ومعسكرات طوال البطولة.

- قيمة الدعم المالي لرحلات الجماهير في المباراة النهائية بواقع 3 آلاف جنية عن 1500 مشجع بقيمة 4.5 مليون جنيه مصر.

وسيتحرك الأهلي فور تجهيز الحصر الكامل لخسائر النادي سيكون بالشكوى إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لمطالبة اتحاد الكرة بالتعويض المالي المناسب مع إمكانية اللجوء الى المحكمة الإقتصادية.

وخسر الأهلي النهائي القاري ليفشل في تحقيق اللقب الثالث على التوالي على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب رفقة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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