خبر في الجول – الاتفاق تم بين الزمالك ومدرب تشيلي.. وموعد وصوله إلى مصر

أتم الزمالك اتفاقه مع الإسباني ماتيو جارالدا المدير الفني لمنتخب يد تشيلي لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع جارالدا ومن المقرر أن يصل المدرب الإسباني إلى مصر في الـ17 من شهر يوليو المقبل.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن موافقة جارالدا المبدئية على تدريب الزمالك لكن حدث خلاف بين الطرفين خلال المفاوضات.

وبسبب تلك الخلافات في التعاقد ارتفعت أسهم مجدي أبو المجد مدرب منتخب مصر للشباب السابق لتدريب الفريق الأبيض.

لكن نجح الزمالك في إتمام الاتفاق وبناء عليه تحدد موعد وصول المدرب الإسباني لبدء مهمته مع الفريق.

ويتولى جارالدا القيادة الفنية لمنتخب تشيلي منذ عام 2016 وحتى الآن وقاد المنتخب اللاتيني في بطولة العالم أخر ثلاث نسخ.

ويعتبر الزمالك أولى تجارب المدير الفني الإسباني في العالم العربي.

وسبق لجارالدا قيادة فريق جوادالاخار الإسباني من 2012 ولمدة موسمين قبل أن يتولى قيادة شتينتسا مونيكييال الروماني لمدة موسم.

وحصد جارالدا أفضل مركز في تاريخ تشيلي في بطولات العالم عندما حقق الفريق المركز السادس عشر ببطولة 2019.

وعلى مستوى مسيرته كلاعب حقق جارالدا مع منتخب إسبانيا لقب بطولة العالم في 2005 وفضية أوروبا ثلاث مرات وبرونزيتين أولمبيتين.

ولعب جارالدا مع العديد من الفرق الإسبانيا أبرزهم أتليتكو مدريد وبرشلونة وحصد لقب الدوري الإسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا ست مرات.

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