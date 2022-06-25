الرياضية السعودية: فيتوريا يرفض 4 ملايين يورو من النصر ويطلب الشرط الجزائي كاملا

السبت، 25 يونيو 2022 - 12:52

كتب : FilGoal

روي فيتوريا

يرفض المدرب البرتغالي روي فيتوريا الحصول على 4 ملايين يورو كرواتب متأخرة لدى نادي النصر وذلك بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

وفسخ النصر عقد فيتوريا في ديسمبر 2020 بسبب تراجع النتائج ما دفع المدرب البرتغالي لتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مستحقاته المتأخرة.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن فيتوريا استأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية بعد قرار غرفة فض المنازعات بـ"فيفا" التي جكمت بأحقيته في الحصول على 4 ملايين يورو.

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وأضافت أن فيتوريا يطالب بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة البالغة نحو 15 مليون يورو ومن المنتظر أن يصدر القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر تعرض أيضا لعقوية المنع من تسجيل لاعبين جدد لثلاث فترات لحين دفع مستحقات سيرجيو نونو كارفالهو مساعد روي فيتوريا والبالغة نحو 850 ألف يورو.

وشددت على إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر تنوي تسديد كافة الالتزامات المالية لمنح النادي أحقية تسجيل اللاعبين الجدد خلال الموسم الجديد.

فيتوريا تولى تدريب النصر في 2019 وقاد العالمي لحصد لقب الدوري بعد غياب دام 4 مواسم والسوبر السعودي لكنه رحل في نهاية العام التالي بعد تراجع النتائج.

وكان فيتوريا أحد المرشحين لتولي تدريب النادي الأهلي خلفا للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ولكن مصدر بالنادي الأهلي قال إن الراتب الكبير الذي طلبه جعله يبتعد. (طالع التفاصيل)

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