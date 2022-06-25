أثليتك: أرسنال يشعر بالاقتراب أكثر.. خطوة جديدة من أجل ضم رافينيا

السبت، 25 يونيو 2022 - 15:23

كتب : FilGoal

رافينيا - ليدز يونايتد

ينوي أرسنال تكثيف مفاوضاته مع الجناح البرازيلي ولاعب ليدز يونايتد رافينيا الأسبوع المقبل من أجل ضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

رافينيا

النادي : ليدز يونايتد

ليدز يونايتد
أرسنال

وأشارت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية اليوم السبت في تقرير لها إلى أن أرسنال سيجتمع مع ممثلي اللاعب البرازيلي الأسبوع المقبل من أجل ضمه.

وكان ليدز رفض في وقت سابق عرضا من أرسنال لضم رافينيا بسبب انخفاض قيمته المادية لكن لم يتم ذكر المبلغ المعروض من النادي اللندني.

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وأوضح التقرير أن أرسنال يشعر الآن أنه أصبح الوجهة المفضلة لرافينيا لينضم له.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن تشيلسي وتوتنام أظهرا اهتماما بضم رافينيا لكن الأول يرغب في جلب رحيم سترلينج والثاني مهتم بمهاجم إيفرتون ريتشارليسون.

وأكد التقرير أن ليدز يدرك طموح رافينيا ولن يقف عائقا أمامه حال تلقيه عرضا مناسبا.

وسجل رافينيا 17 هدفا وصنع 11 آخرين في 66 مباراة خاضها مع ليدز في كل البطولات.

وينتهي تعاقد اللاعب البرازيلي مع ليدز في صيف عام 2024 ولم يرغب في تجديد العقد.

وأوضح التقرير أن رافينيا لم يعلن عن رغبته في الرحيل الصيف الجاري لإدارة ناديه لكنه يرغب في الانتقال.

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