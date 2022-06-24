مغامرة ألاريو الجديدة.. فرانكفورت يتعاقد مع مهاجم باير ليفركوزن

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 23:05

كتب : FilGoal

لوكاس إلاريو - الأرجنتين - ألمانيا - مباراة ودية

أعلن أينتراخت فرانكفورت الألماني رسميا تعاقده مع الأرجنتيني لوكاس ألاريو مهاجم باير ليفركوزن.

وتم الانتقال مقابل 6 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أخبار الانتقالات.

ووقع ألاريو عقدا يمتد لـ 3 سنوات، حيث ينتهي في صيف 2025.

ويبلغ ألاريو من العمر 29 عاما، حيث بدأ مسيرته الاحترافية في 2011 مع نادي كولون الأرجنتيني.

وفي 2015 انتقل إلى ريفر بليت، الذي توج معه بكأس ليبيرتادورس.

ووضع اللاعب أقدامه في القارة الاوروبية للمرة الأولى عبر بوابة ليفركوزن في صيف 2017، قبل أن يحط رحاله في فرانكفورت.

وشهد أينتراخت فرانكفورت اعتزال لاعبه النمساوي مارتن هينتيريجر أمس -الخميس- في عمر 29 عاما. (طالع التفاصيل)

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