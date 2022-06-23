ما علاقة اليمين المتطرف؟ هينتريجير يعلن اعتزاله في سن 29 عاما

الخميس، 23 يونيو 2022 - 20:01

كتب : FilGoal

مارتن هينتيريجر

بصورة مفاجئة، وفي عمر 29 عاما فقط، أعلن المدافع النمساوي مارتن هنتيريجر اعتزال كرة القدم، بعد قرابة شهر من تتويجه بالدوري الأوروبي مع أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال هينتريجر في بيان أصدره ناديه على لسانه: "كنت أفكر في التوقف بنهاية الموسم منذ الخريف الماضي. كنت أمر بمرحلة صعبة رياضية بأداء شارد على أرض الملعب".

وأضاف "احتفلت بانتصارنا في الدوري الأوروبي بقوة لأني كنت أعلم أنه سيكون حفل انتصاري الأخير مع الجماهير في مدينة أصبحت موطني الثاني".

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ونشأ هينتيريجر في مدينة سيرنيتز في النمسا، التي طفت على السطح مؤخرا لاستضافتها كأس "هينتي"، مختصر اسم هينتيريجر الذي ينظم البطولة رفقة شريكه "السابق" هنريك سيكل، وهنا مربط الفرس..

يرتبط سيكل بعلاقات وثيقة بالتيار اليميني في النمسا، حيث أجر بعض المباني لـ "حركة الهوية النمساوية" التي تعتبر من منظمات "أقصى اليمين".

هذه المنظمة تم منع شعاراتها بالكامل في النمسا منذ منتصف 2021، حيث وصفتها الحكومة بأنها "يمينية متطرفة عنصرية متحيزة جنسيا وذات اتجاهات عرقية".

وفي شبابه في التسعينات، كان سيكل عضوا في جبهة النازيين الجدد، التي تم حظرها دستوريا عام 1992، وهو ما تم التغاضي عنه لاحقا باعتبارها "خطيئة شباب" بالنسبة لرجل الأعمال والسياسي في الوقت ذاته.

وحين طفا كل ذلك إلى السطح بالتزامن مع اقتراب انطلاق "كأس هينتي" في مؤسسة تملكها والدة هنريك سيكل، ظهرت أنباء تربط هينتيريجر باليمين المتطرف، وهنا قرر اللاعب توضيح موقفه عبر إنستجرام، حيث قال: "أن يقول شخص مجهول عني مثل هذه الأشياء هو أمر لا يصدق".

وأضاف "مثل عائلة سيكل، نشأت في مدينة سيرينتز. أردت أن أظهر تقديري لكل الجماهير والرعاة والداعمين منذ طفولتي بهذا الكأس".

وأوضح "ليس لدي أي علم بأنشطة الماضي أو المستقبل الخاصة بعائلة سيكل. أردت فقط بطولة لكرة القدم في مدينتي، لا أكثر. أي علاقة عمل مع عائلة سيكل سيتم إنهاؤها على الفور، والحدث ذاته (كأس هينتي) سيتم مراجعته لتوضيح مساره القادم".

واختتم "لدي أصدقاء حول العالم سواء من مسيرتي الكروية أو حياتي الخاصة، وأنا أرفض بوضوح الاتهامات بأني أنتمي للتيار اليميني، وأواصل الوقوف ضد أي من أشكال التمييز".

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