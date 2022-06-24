كرة سلة - منتخب مصر يودع كأس العالم 3×3 سيدات من دور المجموعات

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 22:42

كتب : FilGoal

منتخب سيدات السلة 3×3

ودع منتخب سيدات السلة 3×3 بطولة كأس العالم 2022 المقامة بمدينة أنتويرب ببلجيكا بعدما خسر من بولندا ومنغوليا.

وتتواجد سيدات مصر في المجموعة الثالثة بولندا ومنغوليا وجمهورية الدومينيكان وبلجيكا، في المشاركة الأولى تاريخيا.

وخسر منتخب مصر من بولندا بنتيجة 22-10 في الجولة الثالثة، واحتاج للفوز في المباراة الأخيرة على منغوليا للتأهل لدور الـ 16.

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لكن خسر المنتخب في مباراته الأخيرة بنتيجة 21-13، ليحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة.

وتغلب منتخب مصر في مباراته الأولى بسبب انسحاب جمهورية الدومينيكان من كأس العالم.

بينما خسرت سيدات مصر 3×3 أمام بلجيكا بنتيجة 19-6.

ويتأهل أول المجموعة مباشرة لربع النهائي، بينما يتأهل الثاني والثالث إلى دور الـ 16.

ويمثل منتخب مصر كل من: هالة شعراوي وميرال أشرف وأسرار ماجد ورضوى سالم.

وكان منتخب الرجال لكرة السلة 3×3 تذيل مجموعته في بطولة العالم وودع البطولة مبكرا. (طالع التفاصيل)

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