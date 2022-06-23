كرة سلة - منتخب مصر يختتم مشواره في مجموعات كأس العالم 3×3 بالفوز على سلوفينيا

الخميس، 23 يونيو 2022 - 22:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة 3×3

اختتم منتخب مصر لكرة السلة 3×3 مشواره بكأس العالم بالفوز على سلوفينيا في مباراته الأخيرة من دور المجموعات.

وافتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بخسارتين في اليوم الأول من بلجيكا والنمسا.

في أولى مبارياته في اليوم الثاني للمسابقة خسر منتخب مصر أمريكا بنتيجة 21-11.

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ثم فاز على سلوفينيا بنتيجة 21-17.

بتلك النتائج احتل منتخب مصر المركز الأخير برصيد فوز واحد و3 هزائم.

بينما تصدر منتخب أمريكا الترتيب وتأهل لربع النهائي مباشرة، فيما صعد كل من منتخبي بلجيكا والنمسا إلى دور الـ 16.

ويمثل منتخب مصر كل من: رامي إبراهيم – أحمد ياسر عبد الوهاب – معاذ أيمن محمد – ميدو طه.

يذكر أن سلوفينيا شاركت بدلا من روسيا.

وتعد تلك المشاركة الرابعة لمنتخب مصر لكرة السلة 3×3 في كأس العالم، وكان أفضل مركز هو الرابع عشر في 2012.

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