جمال بلماضي: الانتصارات الأخيرة لن تنسينا خيبة كأس العالم

مازال جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر يشعر بمرارة عدم التأهل لكأس العالم رغم الانتصارات الأخيرة التي حققها منتخب بلاده.

وقال بلماضي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الجزائري: "الانتصارات الأخيرة في تصفيات أمم إفريقيا والمباراة الودية أمام إيران، لن تنسينا خيبة الإقصاء من كأس العالم".

وأضاف "الخروج من تصفيات كأس العالم ضد الكاميرون، سبب لنا خيبة لنا كطاقم فني وكلاعبين والشعب الجزائري ككل وفوزنا في 3 مباريات لايعني أننا نسينا الإخفاق".

واختتم "سنحاول على العمل بقوة للعودة بشكل أقوى وأثق في قدرات منتخب بلادي".

وتأهل منتخب الكاميرون لمونديال 2022 بالفوز على الجزائر 2-1 في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي بمباراة الإياب بالبليدة، بعد خسارته الذهاب على أرضه بهدف.

المنتخب الجزائري خاض 3 مباريات منذ مواجهة الكاميرون وحقق الفوز على أوغندا وتنزانيا بتصفيات أمم إفريقيا 2023.

كما فاز الخضر على المنتخب الإيراني بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية جمعت الفريقين منتصف الشهر الجاري.

اقرأ أيضا

كيروش يكشف حقيقة مفاوضاته مع منتخب مصر

براءة ناصر الخليفي

كرة سلة - عاصم مرعي ينتقل إلى وجهته الجديدة

جالاتا سراي يكشف تطورات صفقة مصطفى محمد