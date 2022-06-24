براءة ناصر الخليفي من ارتكاب مخالفات بشأن حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

برأت محكمة الاستئناف الجنائية الفيدرالية في سويسرا صباح اليوم الجمعة ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان وشبكة "بي إن سبورتس" من ارتكاب مخالفات تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 و2030.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن قرار محكمة الاستئناف جاء في أعقاب الحكم الأول في القضية والذي جاء في عام 2020 بتبرئة الخليفي.

وكان المدعون طالبوا بحبس الخليفي 28 شهرا بداعي التحريض على الإدارة غير النزيهة.

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فيما حُكم على السكرتير العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جيروم فالكه بالسجن لـ11 شهرا مع إيقاف التنفيذ وغرامة.

كما حُكم على كونستانتينوس نتيريس بالحبس 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وأوضحت التقارير آنذاك فإن الاتهام كان يتعلق بشراء الخليفي لفيلا مقابل 5.9 مليون دولار ومنحها لفالكه.

وأشارت التقارير إلى أن فالكه كان يفعل كل شيء لضمان حصول شبكة "بي إن سبورتس" على حق بث كأس العالم بشكل حصري.

وتم اتهام فالكه باستغلال منصبه للتأثير على منح حقوق مختلف بطولات فيفا في إيطاليا واليونان للشركاء الذين يفضلهم بشكل شخصي.

ناصر الخليفي بي إن كأس العالم فيفا
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