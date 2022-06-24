نائب رئيس جالاتا سراي: لا توجد مشكلة في دفع أموال انتقال مصطفى محمد إلى الزمالك

شدد إردين تيمور نائب رئيس جالاتا سراي على عدم وجود أي مشكلة في دفع أموال ضم مصطفى محمد نهائيا من الزمالك إلى النادي الأبيض.

وتحدث نائب رئيس جالاتا سراي لموقع "turkiyegazetesi" التركي قائلا: "سيتم دفع الأموال المستحقة علينا في الأول من شهر يوليو المقبل".

وأتم تصريحاته المقتضبة "لا يوجد أي اختيار، مصطفى لاعب صغير وقيِّم".

وانضم مصطفى إلى جالاتا سراي معارا في منتصف موسم 2020-2021 قبل أن يتم انتقاله نهائيا.

وأعلن جالاتا سراي عن تعاقده مع مصطفى حتى عام 2025 لكنه لم يدفع 4 ملايين دولار للزمالك حتى الآن ما قد يجعل النادي الأبيض يشكو نظيره التركي.

وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب في وقت سابق لـFilGoal.com عن اهتمام ستاد ريمس الفرنسي بضمه معارا مع أحقية الشراء وأن العرض سيصل لجالاتا سراي في غضون أيام.

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