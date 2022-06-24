كرة سلة – عاصم مرعي ينتقل إلى شانجون ساكرز الكوري

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 15:35

كتب : FilGoal

عاصم مرعي

أعلن شانجون إل جي ساكرز تعاقده مع لاعب كرة السلة المصري ولاعبه السابق عاصم مرعي رسميا اليوم الجمعة.

ولم يكشف النادي الكوري الجنوبي عن مدة التعاقد مع اللاعب صاحب الـ30 عاما.

وسبق لعاصم مرعي اللعب في صفوف الفريق الكوري الجنوبي 2021-2022.

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ورحل بعدها عاصم مرعي صوب الزمالك ووقع على عقد مع الفريق للمشاركة في بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL لكن أزمة في أوراق التجنيد منعته من السفر مع بعثة الفريق الأبيض إلى رواندا.

وتحدث عاصم مرعي في وقت سابق لـFilGoal.com قائلا: " "لم أحسم قراري بنسبة 100% ولكن بنسبة كبيرة ساستمر في مشواري الاحترافي في كوريا، كان لدي خيارين باللعب في تركيا أو كوريا ولكن بنسبة كبيرة ساستمر في كوريا".

وعن منتخب مصر والمنافسة على التأهل لكأس العالم قال: "أرى أن فرصة منتخب مصر للوصول لكأس العالم قوية ولكنها ليست سهلة، ومع زملائي والجهاز الفني نستطيع أن نصل، نحتاج فقط إلى التركيز والثبات الإنفعالي وأن نسير بمعايير محددة ويقوم كل شخص بدوره".

وشدد "الفرق في بطولة إفريقيا الماضية كانت أقوى وشاهدت السنغال كانت أقوى الفرق والكونغو أيضا فريق جيد ولكن ليس مثل تونس أو نيجيريا وأرى حاليا أن اللاعبين خبرتهم أصبحت أكبر وتزيد في كل مرة بشكل أكبر والثبات في وجود اللاعبين وهذا يساعد على تحسين الأداء".

وأردف "لم أتمكن من المشاركة في بطولة إفريقيا ليس بسبب عدم وجود توقف ولكن لأنني إذا كنت انضميت إلى معسكر مصر كنت سأعود لأبقى في حجرا صحيا في كوريا لمدة 21 يوما ولن أتمكن خلالهم من خوض أي مباريات وكان سيعتبر ذلك فسخا للعقد من طرفي، وحاليا لم يعد هناك أي حجر صحي في كوريا واستطيع أن أعود وانضم للمنتخب في أي توقيت".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في الدور الثاني من المرحلة الأولى لتصفيات كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد شارك في المرحلة الأولى والتي أقيمت في السنغال وتمكن خلالها من حصد 5 نقاط.

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