مد فترة اختيار الأندية حتى 31 يوليو وتوضيح المعايير.. كاف يعلن خريطة بطولاته في 2022-23

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الخارطة الزمنية لجدول أعمال مسابقاته الخاصة بالأندية للموسم الرياضي المقبل 2022-2023.

وأوضح كاف عدة نقاط، أبرزها مد فترة السماح للاتحادات المحلية بتحديد الأندية المشاركة وتقديم الطلبات اللازمة حتى 31 يوليو.

وجاء ما أعلنه الاتحاد الإفريقي كالتالي:

تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية بواسطة الاتحادات الأعضاء إلى 31 يوليو

الجدول الزمني:

فترة تسجيل اللاعبين لخوض الدور التمهيدي الأول: من 1 إلى 15 أغسطس 2022.

الدور التمهيدي الأول: الذهاب من 9 إلى 11 سبتمبر، والإياب من 16 إلى 18 سبتمبر.

الدور التمهيدي الثاني: الذهاب من 7 إلى 9 أكتوبر، والإياب من 14 إلى 16 أكتوبر.

الدور التمهيدي الثاني الإضافي: من 2 إلى 9 نوفمبر.

فترة القيد الإضافية: من 1 إلى 31 يناير 2023.

دور المجموعات:

الجولة الأولى: من 10 إلى 12 فبراير

الجولة الثانية: من 17 إلى 19 فبراير

الجولة الثالثة: من 24 إلى 26 فبراير

الجولة الرابعة: 7 و8 مارس

الجولة الخامسة: 17 و18 مارس

الجولة السادسة: من 31 مارس إلى 2 أبريل

الأدوار النهائية

ربع النهائي: الذهاب من 21 إلى 23 أبريل، والإياب من 28 إلى 30 أبريل

نصف النهائي: الذهاب من 12 إلى 14 مايو، والإياب من 19 إلى 21 مايو

النهائي: (يتم تأكيده لاحقا) بين 2 و11 يونيو.

تصنيف الأندية

القائمة تضم أعلى 12 اتحاد محلي مصنف بناء على تصنيفات بطولات كاف الأخيرة للأندية، وهي الدول المسموح لها بمشاركة ناديين في دوري الأبطال وفي الكونفدرالية.

هذه الدول هي: الجزائر – أنجولا – الكونغو الديمقراطية – مصر – غينيا – ليبيا – المغرب – نيجيريا – جنوب إفريقيا – السودان – تنزانيا – تونس.

التبديلات وتسجيل اللاعبين

تستمر قاعدة التبديلات الخمسة خلال موسم 2022-2023.

بناء عليه سيسمح للأندية بشكل استثنائي باختيار قائمة تضم 40 لاعبا بدلا من 30، ووجود 9 بدلاء على مقاعد البدلاء بدلا من 7.

فترة تسجيل اللاعبين الوحيدة قبل الأدوار التمهيدية ستنتهي في منتصف ليل الخامس عشر من أغسطس بتوقيت القاهرة.

شروط وحالات المشاركة الخاصة

1- اتحاد لم يكمل موسم 2021-2022 بعد، فاضطر لوضع معايير لتحديد المتأهلين أو الأخذ بترتيب باعتباره الترتيب النهائي، تشارك أنديته المختارة بناء على هذه المعايير.

2- اتحاد لم يتمكن من إكمال الموسم واعتبره ملغيا، تشارك نفس أنديته التي شاركت في النسخة السابقة من البطولات الإفريقية (2021-2022). مع وضع موقف الدولة من التصنيف في الاعتبار لتحديد عدد الفرق التي يحق لها إشراكها (1 لكل الدول، و2 للدول الـ 12 المذكورة أعلاه بناء على التصنيف).

3- اتحاد لم يكمل بطولة الكأس عن موسم 2021-2022، وهي البطولة المؤهلة للكونفدرالية. في هذه الحالة يشارك الفريق المتأهل من آخر نسخة كأس محلي، أو الأعلى ترتيبا في بطولة الدوري ممن لم يتأهلوا إلى دوري الأبطال.

الاتحادات المشار إليها سيكون عليها اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثليها (أو خليط بين معيارين بالنسبة للدول الـ 12 التي تملك أكثر من فريق في البطولة الواحدة)، ويحتفظ كاف بحق الموافقة أو الرفض فيما يخص المعيار المحدد من قبل كل دولة.

..

بناء على الجزء الأخير من بيان "كاف"، فإن الاتحاد المصري الذي لن يتمكن من إنهاء مسابقة الدوري قبل 31 يوليو، وبالتالي تنطبق عليه الحالة الأولى في تحديد الفريقين المشاركين في دوري الأبطال، والحالة الثالثة في اختيار أحد طرفي كأس الكونفدرالية.

في هذه الحالة سيصبح آخر كأس مكتمل -إذا سارت الأمور وفقا لما هو مقرر- هو كأس 2021، الذي ستقام مباراته النهائية في 21 يوليو، بين الزمالك والفائز من (الأهلي أو بيراميدز × بتروجت).

ويأتي ذلك مطابقا لما نشره FilGoal.com أمس -الخميس- عمن سيمثل مصر في بطولات إفريقيا المقبلة. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا

كيروش يكشف حقيقة مفاوضاته مع منتخب مصر

براءة ناصر الخليفي

كرة سلة - عاصم مرعي ينتقل إلى وجهته الجديدة

جالاتا سراي يكشف تطورات صفقة مصطفى محمد