مران الأهلي - مشاركة معلول وديانج وعبد المنعم قبل مواجهة بيراميدز

أجرى الأهلي مرانه اليوم على ملعب مختار التتش في إطار استعداداته لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء الأحد المقبل -26 يونيو- على استاد القاهرة في ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وشهد المران مشاركة الرباعي العائد من الإصابة: الظهير التونسي علي معلول ولاعب الوسط المالي أليو ديانج والمدافع محمد عبد المنعم وحارس المرمى على لطفي.

وخضع الرباعي لفحص طبي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية، وذلك في إطار عملية تجهيزه للمرحلة المقبلة والتي تبدأ ‏بمباراة بيراميدز.

وكان علي معلول قد تعرض لشد خفيف في العضلة ‏الأمامية اليسرى، فيما تعرض علي لطفي ‏لجزع في الرسغ الأيمن.

وخضع محمد عبد المنعم لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي للتعافي من إصابة ‏العضلة الضامة، بينما كان ديانج يشكو من كدمة في الركبة.‏

وعقد سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني محاضرة مع اللاعبين للحديث ‏في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز.

وركز الجهاز الفني على ‏التدريبات البدنية حيث خاض الفريق فقرة مكثفة لتجهيز جميع اللاعبين.‏

كما عقد قمصان جلسة مع أحمد أبو عبلة طبيب الفريق للاطمئنان على ‏حالة اللاعبين الذين عادوا للمشاركة اليوم في التدريبات الجماعية، والذين واصلوا تنفيذ برنامجهم ‏التأهيلي.‏

في الإطار ذاته واصل حمدي فتحي وحسين الشحات وأيمن أشرف تنفيذ برنامجهم التأهيلي، حيث خاض فتحي تدريبات في صالة الألعاب الرياضية وأدى تدريبات الركض حول الملعب مع بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي.

أيضا أجرى الشحات وأشرف جلسة تدريبية في صالة الألعاب الرياضية قبل انطلاق المران.

ويعاني حسين الشحات، من كدمة في الكاحل الأيسر ووتر ‏أكيلس، كما اشتكى أيمن أشرف ‏من إصابة في الركبة، ويغيب حمدي فتحي بسبب شد ‏في العضلة الخلفية اليسرى.‏

وأخيرا اجتمع عمار حمدي لاعب الوسط بطبيب الفريق أحمد أبو عبلة، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعب العائد من إصابة طويلة الأمد، والذي يجري برنامجه التأهيلي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت 24 ساعة عقب الفوز على غزل ‏المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء ‏الأربعاء الماضي على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن منافسات الجولة 22 في ‏بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

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