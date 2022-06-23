رويترز: محاكمة الطاقم الطبي لـ مارادونا بتهمة القتل غير العمد

أعلن قاض في سان إيسيدرو بالأرجنتين محاكمة ثماني أشخاص من الفريق الطبي للراحل دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة الأرجنتين بتهمة القتل غير العمد.

ويواجه هؤلاء الأشخاص المعينة خطر السجن بين 8 و25 عاما بعدما كانت النيابة العامة قد اتهمتهم في مايو 2021.

وكانت المستندات التي تحصلت عليها وكالة "رويترز" حينها تفيد بأن الفريق الطبي كان على علم بأن مارادونا كان يستخدم الكحول والأدوية النفسية والماريجوانا في الأشهر الأخيرة من حياته.

والاتهام يأتي بداعي ارتكاب "أخطاء إدارة وقصور" كما حددت أن مارادونا بدأ يموت قبل 12 ساعة على الأقل قبل وفاته، وتحمل فترة من العذاب الطويل، بعد خضوعه لجراحة في الدماغ إثر جلطة دموية.

ووفقًا لـ رويترز فإن الثماني أشخاص هم طبيب الأعصاب والعائلة ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف، والمعالج النفسي كارلوس دياس، والمنسقة الطبية نانسي فورليني، ومنسق التمريض ماريانو بيروني، والممرضان ريكاردو ألميرون ودايانا مدريد والطبيب السريري بيدرو بابلو دي سبانيا.

رد فعل عائلة مارادونا

الرد الوحيد هو من ماريو بودري محامي أحد أبناء مارادونا، وقال لـ رويترز عقب المحكمة اليوم: "مارادونا كان في وضع بائس وقت فاته، حين رأيت حالته، قلت أنه قُتل".

وكانت التحقيقات قد بدأت بعد وقت قصير من وفاة مارادونا في منزل بالقرب من بوينس آيرس -عاصمة الارجنتين- بما في ذلك الأمر بتفتيش ممتلكات طبيبه الشخصي والتحقيق مع الآخرين المعنيين برعايته (الثماني أشخاص).

وكان مارادونا رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ60 عاما في الـ25 من نوفمبر 2020، بسبب أزمة في القلب والجهاز التنفسي، حيث كان يتعافى من جراحة في الرأس.

ولعب مارادونا لأندية برشلونة وإشبيلية ونابولي وأرجنتينوس جونيورز ونيويلز أولد بويز، وتُوج بلقب كأس العالم 1986.

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