سكاي: تشيلسي مهتم بضم دي ليخت.. ويوفنتوس يسعى لتجديد عقده

يسعى تشيلسي لتدعيم دفاع الفريق بضم ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس والذي يرغب ناديه في تجديد تعاقده.

ويرتبط المدافع الهولندي بتعاقد مع يوفنتوس حتى صيف 2024 ولديه شرط جزائي بقيمة 125 مليون يورو.

ومن المقرر أن يت مرفع بند الشرط الجزائي إلى 140 مليون يورو في السنة الأخيرة من التعاقد.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن وجود مفاوضات بين ممثلي يوفنتوس ورافائيلا بيمنتا وكيل أعمال دي ليخت من أجل التجديد.

ورغم زغم تقارير إيطالية بالتوصل لاتفاق بين الطرفين إلا أن دي ليخت نفى حدوث ذلك.

وقال دي ليخت في تصريحات لشبكة ESPN: "غير صحيح تجديد تعاقدي، توجد مفاوضات ولكن على مستوى منخفض".

وأوضح المدافع الهولندي "لا يزال عقدي مستمر لمدة عامين، لذلك لدي متسع من الوقت".

وشدد دي ليخت "بالنسبة لي من المهم فقط أن أطور نفسي، وفكرة اختياري كأحد قادة يوفنتوس تعني أنني تطورت بشكل جيد".

واختتم تصريحاته "من الضروري الاستمرار في اتخاذ هذه الخطوات وفي الوقت الحالي، الأمر مع يوفنتوس".

وأشار التقرير إلى أن دي ليخت يسعى لتقليل الشرط الجزائي في تعاقده الجديد إذا جدد بالفعل ليوفنتوس.

ويتمسك يوفنتوس باستمرار دي ليخت مع الفريق خاصة مع رحيل جيورجينو كيلليني.

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