توتوسبورت: ميلان يسعى لزيادة ميزانية سوق الانتقالات ببيع ثلاثة لاعبين

الخميس، 23 يونيو 2022 - 14:58

كتب : FilGoal

لاعبو ميلان يحتفلون بالتتويج بالدوري الإيطالي

يأمل ميلان في زيادة الميزانية المخصصة لسوق الانتقالات الصيفية ببيع ثلاثة لاعبين من الفريق.

ديفوك أوريجي

النادي : ليفربول

ميلان

وفقا لعدة تقارير إيطالية فميلان يضع ما يقرب من 50 -60 مليون يورو من أجل صفقات الموسم الجديد.

وكشفت توتوسبورت الإيطالية أن ميلان يفكر في بيع ثلاثة لاعبين لزيادة الميزانية الصيفية ودعم خيارات ستيفانو بيولي للموسم المقبل.

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وأشار التقرير إلى أن ميلان على استعداد للاستماع إلى عروض أنتي ريبيتش وأليكسيس سايليماكرز وفودي باولو توريه.

ويسعى ميلان للحصول على ما لا يقل عن 40 مليون يورو من عملية بيعهم ليتم إضافتها للميزانية المخصصة لسوق الانتقالات.

وكشف التقرير أن ميلان يرغب في تدعيم صفوفه بأربع صفقات جديدة في مركز الدفاع والوسط والوسط المهاجم والجناح الأيمن.

ومن المقرر أن يكون ديفوك أوريجي أول صفقات ميلان للموسم الجديد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء مشواره مع ليفربول.

ويخضع أوريجي للكشف الطبي في ميلان الأسبوع المقبل قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكان ميلان قد حقق لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد غياب 11 عاما.

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