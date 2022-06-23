الثالث.. ألميريا يواصل الاستعداد للدوري الممتاز ويخطف "جوي" موهبة البرتغال

الخميس، 23 يونيو 2022 - 14:56

كتب : FilGoal

جوي جيديش

أعلن نادي ألميريا الإسباني عن تعاقده مع جوي جيديش قادمًا من فيتوريا جيمارايش في فترة الانتقالات الصيفية.

ووقّع لاعب الوسط الشاب على عقد يربطه بـ ألميريا لمدة 6 مواسم مقبلة.

ليصير جوي ثالث صفقات ألميريا بعد صعوده للدوري الإسباني الممتاز، بعد الصربي سردان بابيتش القادم من رد ستار بيلجراد، وأليخاندرو بوزو من إشبيلية.

وذكرت صحيفة "إستاديو ديبورتيفو" المتخصصة في أخبار الأندية الأندلسية، أن الصفقة كلّفت ألميريا 3 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو متغيرات.

ويمتلك فيتوريا جيمارايش 25% من حق إعادة بيع اللاعب الذي يتضمن عقده شرطًا جزائيًا يبلغ 40 مليون يورو.

وخطف ألميريا جوي من أنياب ولفرهامبتون الإنجليزي الذي حاول ضمه لمملكته البرتغالية وفقا لتقارير إنجليزية.

جوي (20 عامًا) انضم إلى فيتوريا جيمارايش في عمر العاشرة، وتدرج في صفوفه وصولًا للفريق الأول العام الماضي.

وظهر جوي في 9 مباريات مع فيتوريا جيمارايش بالموسم الماضي، ويعد أحد مواهب الوسط البرتغالية المستقبلية.

ويلعب جوي في منتخب البرتغال للشباب، وسيكون رابع برتغالي في صفوف ألميريا بعد ديجو سوسا، ودانييل كاريسو، وسامو كوستا.

ويعود ألميريا للدوري الإسباني الممتاز بعد غياب 6 سنوات، إذ يملكه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية والمالك السابق لنادي بيراميدز.

وفاز ألميريا بدوري القسم الثاني الإسباني وصعد رفقة بلد الوليد وجيرونا.

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