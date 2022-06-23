هالر يخضع للكشف الطبي مع دورتموند

الخميس، 23 يونيو 2022 - 14:54

كتب : FilGoal

سيباستيان هالر - أحمد حجازي - كوت ديفوار - مصر

وصل الإيفواري سيباستيان هالر مهاجم أياكس يوم الخميس إلى ألمانيا وخضع للكشف الطبي مع بروسيا دورتموند تمهيد للانتقال إليه هذا الصيف.

وتوصل نادي بروسيا دورتموند لاتفاق مع أياكس أمستردام من أجل ضم هالر خلال فترة الانتقالات الحالية.

وظهر اللاعب الإيفواري في مطار دورتموند صباح الخميس، قبل أن يتوجه للخضوع للكشف الطبي.

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وينتظر اللاعب البالغ من العمر 28 عاما نتائج الكشف الطبي قبل توقيع العقود رسميا.

وذكرت شبكة beIN sports أن النادي الألماني نجح في إقناع أياكس بالتخلي عن هدافه.

فيما قال فاريتسيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في الانتقالات إن أياكس وافق على عرض دورتموند لضم هالر مقابل 35 مليون يورو.

قبل رحلته مع أياكس، لعب هالر في صفوف أوكسير الفرنسي وأوتريخت الهولندي وآينتراخت فرانكفورت الألماني ووست هام يونايتد الإنجليزي.

وسجل هالر 47 هدفا بقميص أياكس في 66 مباراة بكل المسابقات.

قبل أيام، ذكرت جريدة بيلد أن نادي بايرن ميونيخ بدأ التفاوض مع هالر من أجل ضمه في أقرب فرصة.

بايرن قد يفقد مهاجمه الأساسي روبرت ليفاندوفسكي عقب نهاية الموسم، في ظل دخوله في موسمه الأخير بعقده.

وذكرت الجريدة في تقرير أن إدارة بايرن اتصلت بوكلاء هالر لمعرفة موقف اللاعب من إمكانية الانضمام للبافاري كبديل محتمل لروبرت ليفاندوفسكي.

وأوضح التقرير أن إمكانيات هالر تتناسب مع رأس الحربة رقم 9 الذي يبحث عنه النادي البافاري، بالإضافة إلى أنه لن يكلف الكثير.

لكن بايرن أعلن يوم الأربعاء صفقة ضم ساديو ماني مهاجم ليفربول بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح.

يذكر أن دورتموند فقد مهاجمه إيرلينج هالاند الذي ترك الفريق بنهاية الموسم المنصرم وانضم إلى مانشستر سيتي.

وقام سيتي بدفع الشرط الجزائي في عقد هالاند وضم اللاعب.

ولدى هالاند ارتباط بسيتي، حيث لعب والده للنادي في وقت سابق، فيما ولد إرلينج نفسه في مدينة ليدز الإنجليزية وسبق له اللعب في مكان مولده بالنرويج ورد بول سالزبورج في النمسا.

ومنذ انضمامه لصفوف دورتموند قادما من سالزبورج النمساوي لعب هالاند 88 مباراة سجل خلالها 85 هدفا.

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