تقارير متضاربة: الرحيل أم البقاء.. موقف نيمار مع باريس سان جيرمان

الخميس، 23 يونيو 2022 - 14:02

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

الرحيل أم البقاء.. أخبار متضاربة تدور حول نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الحالية.

نيمار وصل إلى النادي الباريسي صيف 2017 قادما من برشلونة في صفقة مدوية كأغلى لاعب في التاريخ بعدما دفع سان جيرمان شرطه الجزائي 222 مليون يورو.

نيمار وقع عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى 2025.

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وحتى الآن، لم يقدم نيمار الأداء المأمول الذي ربما يتبلور في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

سيرحل

صحيفة "ماركا" بعدما أجرب حوارا مطولا مع ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي أفادت بأن إذا غادر نيمار بالفعل باريس سان جيرمان، فإن عدد الأطراف التي يمكن أن تحصل على توقيعه محدود بالنظر إلى الراتب الكبير الذي يحصل عليه.

الأطرف المهتمة

برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني، كشف عن تلقي باريس سان جيرمان عرضا من برشلونة.

وأشار البرنامج إلى أن السعر المبدئي للصفقة هو 50 مليون يورو، وهناك محاولات من برشلونة للتفاوض حول القيمة.

وعلى جانب آخر، فإن نادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد الاطراف الحالية المهتمة والقادرة على تلبية كافة متطلبات نيمار، لكن البرازيلي ليس مهتمًا بالانضمام إلى الفريق الإنجليزي في الوقت الحالي.

سيبقى

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن نيمار يملك بندا في عقده مع باريس سان جيرمان يمحنه حق التجديد تلقائيا لسنة أخرى.

وأضافت الصحيفة أن في الأول من يوليو عام 2021 تم تفعيل عقد نيمار تلقائيا لسنة أخرى، وهذا العام سيتفعل تلقائي لسنة جديدة، ليصبح لدى نيمار 5 سنوات في عقده مع الفريق الباريسي أي حتى 2027.

وشارك نيمار (30 عاما) خلال الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان في 28 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 8 آخرين.

وغاب النجم البرازيلي في 13 مباراة خلال الموسم بسبب الإصابة التي تعرض إليها في الكاحل نهاية نوفمبر الماضي.

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