الجزيري: حققنا المهم أمام البنك الأهلي وهو نقاط المباراة.. رحيلي عن الزمالك مجرد كلام

يرى سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أن تحقيق الفوز على البنك الأهلي هو الأهم في المباراة التي سجل فيها هدفين.

وحول الزمالك تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على البنك الأهلي بثنائية سيف الجزيري ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري.

وسجل الجزيري ثنائية لأول مرة منذ انضمامه إلى الزمالك.

وعن التسجيل في ملعب المقاولون قال الجزيري: "كلما ألعب هنا تكون لي إضافة الحمد لله قضيت فترة وذكريات رائعة مع المقاولون".

وأضاف الجزيري عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "موجود مع الزمالك في أي وقت أو أي لحظة يطلب مني المشاركة أكون جاهزا".

وتابع الدولي التونسي "أنا لاعب محترف وعندما يحتاجني أبذل أقصى ما عندي والحمد لله حققت الإضافة اليوم".

وشدد الجزيري "الأهم اليوم هو الانتصار وتحقيق الثلاث نقاط ودفعة للأمام في مشوار المنافسة على لقب الدوري".

وبسؤاله عن حقيقة رحيله عن الزمالك أوضح "مجرد كلام لدي عقد مع الزمالك لمدة موسمين".

واختتم سيف الجزيري تصريحاته "أنا لاعب محترف وتحت ذمة النادي ولا يوجد أي شيء".

و حول سيف الجزيري تأخر الزمالك بهدف إلى فوز قاتل على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتغلب الزمالك على البنك الأهلي بهدفي سيف الجزيري ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وسجل الجزيري هدفين لأول مرة في مباراة واحدة منذ انضمامه إلى الزمالك.

وغاب الدولي التونسي عن مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي بسبب تأخر وصوله، إذ خاض منافسات ودية مع تونس في اليابان وتأخر بترانزيت في دبي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 48 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز السابع بـ 30 نقطة بنفس عدد المباريات.

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