مدرب المحلة بعد الخسارة من الأهلي: قد يكون هناك أخطاء تحكيمية

يرى مصطفى عبده المدير الفني لنادي غزل المحلة أن فريقه عانى من التعرض لبعض الأخطاء التحكيمية خلال مواجهة الأهلي.

وفاز الأهلي على ضيفه غزل المحلة بهدفين لهدف في ملعب WE السلام ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري.

وقال عبده في مؤتمر صحفي: "بحثنا عن تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل على أقل تقدير لكننا لم نبدأ المباراة بشكل جيد".

وأضاف "نجحنا في تسجيل التعادل عقب استقبال هدف في الشوط الأول وتحسن الأداء بشكل ملحوظ".

وتابع "تأثرنا بإصابة محمد فتح الله ومصطفى العش ويحيى حامد إضافة لبعض الأخطاء الفردية وقد تكون أخطاء تحكيمية خاصة بعدما أحرزنا هدف التعادل".

وواصل "حكم المباراة تعامل مع فريقي بشدة زائدة ومنح أحد اللاعبين بطاقة صفراء بدون داعي".

واختتم "تركيزنا على مباراة الإسماعيلي المقبلة ونطلب من جماهير المحلة دعم ومؤازرة الفريق".

بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي إلى 44 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب ويبتعد عن بيراميدز الوصيف بفارق نقطتين لكن للمارد الأحمر ثلاث مباريات أقل.

فيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب بـ48 نقطة بعدما خاض 22 مباراة.

أما غزل المحلة فتجمد رصيده عنده 25 نقطة يحتل بهم المركز الـ12 في جدول الترتيب.

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