ناجلزمان: ما فعله ماني في بداية المفاوضات شيء نادر الحدوث

تعجب يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ مما قاله ساديو ماني نجم ليفربول الذي انتقل لفريقه في حديثهما الأول مع بداية المفاوضات.

وأعلن بايرن ميونيخ عن ضم ماني قادمًا من ليفربول مقابل 32 مليون يوروبعقد يمتد لـ3 سنوات.

وقال ناجلزمان في تصريحات لموقع ناديه: "متحمس جدا لقيادة ماني، منذ المحادثة الأولى ترك انطباعا غير أناني بالمرة، وهو أمر غير عادي بالنسبة للاعب بهذا الاسم الكبير".

وأضاف المدرب الشاب "قال ماني بتواضع شديد إنه يمكنه تخيل نفسه في أي مركز".

وشدد "من النادر أن يضع اللاعب نفسه بالكامل في خدمة النادي والمدرب منذ المحادثة الأولى معه، وهذا زاد من رغبتنا في ضمه".

وتابع "بايرن ميونيخ لديه دائما الفرصة لتقديم عروض لنجوم كبار. أحيانا نتخطى الحدود المالية التي نضعها، خاصة مع اللاعبين الذين يلعبون في إنجلترا. كان هذا العامل الأهم مع ساديو لأنه لديه رغبة كبيرة في مشروعنا".

وأتم "ساديو لاعب يمكنه اللعب بسهولة في أربعة أو خمسة مراكز، ويمكنه الدخول من مقاعد البدلاء لتغيير سير المباريات".

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وينضم الجناح السنغالي مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 9 مليون يورو حوافز.

وقال ماني في المؤتمر الصحفي أثناء تقديمه: "لطالما اعتقدت أن بايرن ميونخ هو النادي المناسب لي للتطور".

وتابع عن مدربه يوليان ناجلزمان: "كان من المهم التعرف عليه وعلى المشروع. عندما شرحوا لي أفكارهم كنت مندهشا. لم أكن مضطرا للتفكير مرتين، هذا هو الفريق المناسب لي ".

وأضاف "حياتي مليئة بالتحديات، وأنا أحبها، نحن فريق قوي للغاية معا. نريد الفوز بكل شيء وجميع اللاعبين هنا جاهزون للفوز بالألقاب".

وتابع "لقد عملت بجد في حياتي للعب في أحد أكبر الأندية في العالم وعندما تلعب لبايرن فأنت تعلم ما يمكن أن تتوقعه".

ومن جانبه، قال هبيربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ: "نحن فخورون بتعاقدنا مع لاعب مثل ساديو ماني، بايرن ميونخ واحد من أفضل الأندية في العالم".

وقال أوليفر كان المدير التنفيذي للنادي: "تمكنا من الحصول على لاعب من الطراز العالمي. إنه مرن للغاية وسريع وخطير للغاية وقد أحببت ذلك منذ البداية. يريد الفوز بالألقاب وانتهى به الأمر في النادي المناسب".

وأضاف " لهذا السبب من المهم للغاية أن يكون لدينا لاعبون مثل ماني في صفوفنا، الكل هنا يريد أفضل المكاسب الممكنة ودوري الأبطال. نريد أن نبدأ فريقا يمكنه فعل ذلك".

حسن صالح حميديتيش المدير الرياضي قال: "ساديو نجم عالمي، نحن سعداء وفخورون بأنه سيعززنا. إنه ليس فقط لاعب كرة قدم عظيم، ولكنه أيضا بعقلية رائعة".

وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

























كما سجل أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي بقميص ساوثامبتون أمام أستون فيلا.

وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

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