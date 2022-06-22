خالد جلال: توقعت سيناريو الخسارة من الزمالك

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 22:09

كتب : FilGoal

خالد جلال - البنك الأهلي

توقع خالد جلال المدير الفني لنادي البنك الأهلي سيناريو خسارة فريقه على يد الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وحول الزمالك تأخره أمام البنك الأهلي إلى فوز بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وقال خالد جلال في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس 2": "واجهنا فريق كبير بحجم نادي الزمالك، لكن انتظرت أداء أفضل من ذلك خاصة أن المنافس لديه غيابات في خط الدفاع وكان علينا استغلالها".

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وأضاف "أنهينا الشوط الأول بشكل جيد وشكلنا خطورة على مرمى الزمالك ونجحنا في الشوط الثاني في التسجيل والتقدم بالنتيجة".

وشدد "طلبت من فريقي عدم التراجع بعد التسجيل ولكن الزمالك سجل التعادل وتوقعت سيناريو تسجيله الهدف الثاني وحذرت لاعبي فريقي من الهجمات المرتدة وهذا ما حدث بعدما تحولت ركلة ركنية لنا إلى هجمة مضادة ترجمها الزمالك لهدف".

واختتم "لست راضيا عن النتيجة ولكن هذة الخسارة الأولى منذ 12 مباراة وعلينا التعويض خلال المباريات المقبلة".

ورفع الزمالك رصيده إلى 48 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز السابع بـ 30 نقطة بنفس عدد المباريات.

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