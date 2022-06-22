فيريرا: مباراة الأهلي استهلكتنا لكن حققنا نقاط المباراة.. ويجب أن يكون هناك تنظيما أكثر لـ الدوري

أعرب جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن رضاه بتحقيق فريقه نقاط المباراة أمام البنك الأهلي.

وحول الزمالك تأخره بهدف إلى فوز بهدفين ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري والتي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "مباراة الأهلي استهلكتنا كثيرا، بخسارة عدد من اللاعبين أيضا وأرى أننا قدمنا مباراة جيدة أمام البنك الأهلي خاصة في الشوط الثاني".

وأضاف "في الشوط الأول كان ينقصنا الشراسة هجوميا، والتغييرات كان الهدف منها تحقيق تلك الشراسة، وركلة الجزاء لم تكن في الحسبان وكرة مثل ذلك قد تتسبب في الهزيمة أو دفع الفريق أكثر لتعديل النتيجة".

وتابع فيريرا "عدنا للفوز بفارق هدف وحيد وهو يتكرر كثيرا، ولكن إذا نظرتم إلى الشوط الثاني ستروا كيف كان بإمكاننا تسجيل أكثر من ذلك".

ووجه المدير الفني للزمالك رسالة إلى لاعبيه قائلا: "أتوجه بالتهنئة إلى اللاعبين على ما قدومه، نلاحظ أن خط الدفاع كان من الشباب وكانوا مميزين، ومن حسن الحظ أن التبديلات كانت مؤثرة وجيدة".

وبالحديث عن ظهور أكثر من لاعب شاب شدد "منذ قترة أوضحنا نيتنا الدفع بالشباب في الوقت المناسب، القائمة عددها محدود ولدينا مشكلة في القيد فكان من المهم تجهيزهم للشهور المقبلة وتساعدنا التوقفات لفعل ذلك".

وأوضح "ظهور أكثر من لاعب شاب يزيد من التنافس داخل الفريق، ووصلنا إلى مرحلة أن الفرقة هي الأهم وهذا أمر هام بالنسبة لنا".

وكان الزمالك قد اعتمد أساسيا على الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد طارق بينما تم الدفع بيوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر.

وأضاف فيريرا "يمتاز اللاعبون الشباب بالجهد والتفاني والطموح وبجانب الموهبة يمنح ذلك الزمالك في المستقبل توافر أصحاب الخبرة"

وشدد المدير الفني للزمالك "ليس من السهل خروج اللاعبين من مباراة دربي وحال التركيز الكبيرة، لذلك تحدثت معهم وطالبناهم بضرورة التركيز في المباراة المقبلة وحققنا الثلاث نقاط وهو المهم".

وعن تكرار تأخر الزمالك في النتيجة قال فيريرا: "نواجه مشكلة بالتأخر بهدف ولكننا ننجح في تسجيل التعادل ونتقدم، تلك الطريقة لا تناسب الزمالك لكن الأمر يتعلق بالدوري المصري".

واختتم فيريرا تصريحاته "لا يصح أن تقام مباراة كل ثلاث أيام ثم يتم التوقف لفترة طويلة، يجب أن يكون هناك تنظيم أكثر للمباريات لتستمر حالة التنافس بدلا من التوقفات الكثيرة".

ورفع الزمالك رصيده إلى 48 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز السابع بـ 30 نقطة بنفس عدد المباريات.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة 23 من المسابقة.





























































































































































































































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