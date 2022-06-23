مباريات اليوم 23-6-2022 والقنوات الناقلة.. مباراة مصيرية لـ حجازي في الدوري السعودي
الخميس، 23 يونيو 2022 - 10:29
كتب : FilGoal
يستعد اتحاد جدة لمواجهة الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ويتواجد أحمد حجازي المدافع المصري في صفوف فريق الاتحاد.
وتقام المباراة الساعة 8 مساء علي قناة SSC 5 HD.
ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز الثاني عشر بـ31 نقطة.
فيما يحل الصفاقسي ضيفا على النجم الساحلي الساعة السادسة مساء على قناة الكأس 2 HD.
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