مباريات اليوم 23-6-2022 والقنوات الناقلة.. مباراة مصيرية لـ حجازي في الدوري السعودي

الخميس، 23 يونيو 2022 - 10:29

كتب : FilGoal

أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة

يستعد اتحاد جدة لمواجهة الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتواجد أحمد حجازي المدافع المصري في صفوف فريق الاتحاد.

وتقام المباراة الساعة 8 مساء علي قناة SSC 5 HD.

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ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز الثاني عشر بـ31 نقطة.

فيما يحل الصفاقسي ضيفا على النجم الساحلي الساعة السادسة مساء على قناة الكأس 2 HD.

للتعرف على جميع مباريات اليوم من هنا.

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