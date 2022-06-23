مؤتمر قمصان: هناك أخطاء يجب أن نصححها.. والمباراة في الأهلي مثل 4 مع فريق آخر

اعترف سامي قمصان المدير الفني المؤقت للأهلي بوجود أخطاء في صفوف فريقه ويجب عليهم تصحيحها وذلك عقب الفوز على غزل المحلة.

وفاز الأهلي على ضيفه المحلة في ملعب WE السلام أمس الأربعاء بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري.

وتحدث قمصان عقب المباراة قائلا: "استحوذنا طوال المباراة وأشكر اللاعبين ونحاول تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها ونركز الآن على المباراة المقبلة".

وواصل "مباريات الدوري صعبة كل المستويات أصبحت متقاربة ويجب أن نراعي الإصابات والجهد البدني المبذول".

وتابع "المحلة لم يلعب منذ يوم 28 في شهر مايو الماضي بينما هناك العديد من اللاعبين يلعبون في كل البطولات ومع منتخباتهم الوطنية".

وشدد قمصان "المباراة في الأهلي مثل 4 مباريات مع فرق أخرى ولكن نعم هناك أخطاء يجب أن نصححها".

وعن مستوى محمد مجدي "أفشة" قال قمصان: "أفشة يقدم أداء مميزا ويتحرك جيدا بين الخطوط ويساعد الفريق أما الفرص فهي توفيق وهو يتدرب عليها بالطبع كذلك".

وعن مواجهة بيراميدز المقبلة في كأس مصر قال: "هذه فترة مؤقتة بالنسبة لي لكن سأبذل كل ما لدي حتى لو مباراة ودية، مواجهة بيراميدز بطولة هامة جدا وأن تؤهلنا للوصول لنهائي كأس مصر واللعب في كأس السوبر وأتمنى استعادة اللاعبين المصابين وهذا سوف يعطينا دفعة قوية".

بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي إلى 44 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب ويبتعد عن بيراميدز الوصيف بفارق نقطتين لكن للمارد الأحمر ثلاث مباريات أقل.

فيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب بـ48 نقطة بعدما خاض 22 مباراة.

أما غزل المحلة فتجمد رصيده عنده 25 نقطة يحتل بهم المركز الـ12 في جدول الترتيب.

ويواجه الأهلي منافسه بيراميدز الأحد المقبل في ربع نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021.





























































































































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