سكاي: كريستال بالاس خطف موهبة إنجلترا من يونايتد

الخميس، 23 يونيو 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

مالكوم إييبوي

خطف كريستال بالاس الموهبة الإنجليزية مالكوم إيبيوي بعدما كان قريبا من مانشستر يونايتد بحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية.

صاحب الـ18 عاما يلعب بقميص ديربي كاونتي منذ صيف 2021 قادما من رينجرز الأسكتلندي.

وأوضحت الشبكة الإنجليزية أن مالكوم إيبيوي لن ينضم إلى مانشستر يونايتد وسيلعب بقميص كريستال بالاس عقب الانتهاء من الكشف الطبي نهاية الأسبوع الجاري.

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وأضافت أن اللاعب الشاب سيوقع عقدا مع كريستال بالاس حتى عام 2027.

مالكوم شارك مع ديربي كاونتي خلال الموسم المنصرم في 29 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

وبدأ الجناح الأيمن مسيرته مع أكاديمية أرسنال قبل الانتقال لصفوف رينجرز ومن ثم إلى ديربي كاونتي.

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