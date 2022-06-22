سكاي: جلسة منتظرة تعيد بوجبا إلى يوفنتوس

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

بول بوجبا - فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

يعقد مسؤولو يوفنتوس جلسة حاسمة مع وكيل أعمال بول بوجبا لاتمام الصفقة بشكل نهائي وفقا لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا.

وأعلن مانشستر يونايتد في وقت سابق رحيل بول بوجبا بنهاية تعاقده 30 يونيو الجاري.

وبحسب الصحيفة الإيطالية فإن مناقشة التفاصيل النهائية بين وكيل بوجبا ويوفنتوس ستتم في جلسة تُعقد الإثنين.

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وأضافت الصحيفة أن بوجبا من المتوقع تواجده في إيطاليا مطلع الشهر المقبل للخضوع للكشف الطبي في يوفنتوس.

ستكون هذه هي المرة الثانية التي يلعب فيها بول بوجبا بقميص يوفنتوس بعد الفترة من 2012 إلى 2016.

بوجبا عاد مجددا لمانشستر يونايتد من 2016 حتى 2022، ليشارك معه في 232 مباراة. سجل خلالها 39 هدفا وصنع 51 آخرين.

وفاز بوجبا مع مانشستر بعد عودته بلقب كأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

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