إسلام عيسى: الفوز على إيسترن مهم في مشوار المنافسة.. ونبدأ الاستعداد لـ الأهلي

أعرب إسلام عيسى جناح بيراميدز عن سعادته لتحقيق فريقه الفوز على إيسترن كومباني بثلاثة أهداف دون مقابل.

إسلام عيسى النادي : بيراميدز بيراميدز

وسجل إسلام عيسى هدفا في فوز بيراميدز بثلاثة أهداف ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري.

وقال إسلام عيسى في تصريحات للمركز الإعلامي ببيراميدز عقب اللقاء: "حققنا انتصارا هاما أمام إيسترن كومباني خاصة وأنه يمنحنا ثلاث نقاط مهمة في المنافسة".

وكشف عيسى "تعاهدنا على عدم خسارة أي نقاط بعد الفترة الأخيرة والجميع قدّم أفضل ما لديه ونطمع في مواصلة الانتصارات".

وبالحديث عن هدفه قال إسلام عيسى: "الهدف جاء في توقيت جيد بالشوط الأول ووفقت كثيرا في التصويبة المباشرة بشباك إيسترن كومباني".

وشدد "الفوز مهم جدا ولكن لابد من نسيانه سريعا لأن لدينا مباراة هامة في الكأس".

ويلعب بيراميدز أمام الأهلي في ربع نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، وتقام يوم الأحد.

وتابع إسلام عيسى "يجب أن نجهز لتلك المباراة بكل قوة ومن الضروري الفوز لمواصلة المشوار حتى النهاية".

واختتم تصريحاته "هدفنا تحقيق لقب الكأس في النهاية لذلك يبدأ الأمر من مباراة الأهلي".

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