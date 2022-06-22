هاني سعيد: الفوز على إيسترن خطوة مهمة قبل مواجهة الأهلي

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية الانتصار الذي حققه فريقه على حساب منافسه إيسترن كومباني.

بيراميدز حقق الفوز على إيسترن بثلاثة أهداف دون رد خلال المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن الجولة 22 من الدوري.

وقال هاني سعيد عقب المباراة: "حققنا 3 نقاط هامة تضاف لرصيد الفريق قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في كأس مصر".

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن ربع نهائي كاس مصر موسم (2020-2021).

وأضاف "الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على حدة وهدفه الفوز في كل مباراة يخوضها الفريق".

وتابع "الفوز المتتالي سيضع الفريق في موقف جيد نهاية الموسم، وعلينا التركيز في مواجهة الأهلي ومواصلة المشوار حتى التتويج بلقب الكأس".

بيراميدز حقق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعدما حسم اللقاء الماضي على حساب المصري بنتيجة 3-1.

بهذا الفوز حافظ بيراميدز على وصافة ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة جمعهم خلال 22 مباراة.

فيما توقف رصيد إيسترن كومباني عند 13 نقطة في المركز الـ18 (الأخير).

بيراميدز سيواجه إنبي يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة 23 من الدوري.

بينما سيلعب إيسترن كومباني ضد الجونة يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة ذاتها.

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