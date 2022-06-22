هاني سعيد: الفوز على إيسترن خطوة مهمة قبل مواجهة الأهلي

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 21:55

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية الانتصار الذي حققه فريقه على حساب منافسه إيسترن كومباني.

بيراميدز حقق الفوز على إيسترن بثلاثة أهداف دون رد خلال المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن الجولة 22 من الدوري.

وقال هاني سعيد عقب المباراة: "حققنا 3 نقاط هامة تضاف لرصيد الفريق قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في كأس مصر".

أخبار متعلقة
رغم الفوز بثلاثية.. جونياس: لم تكن مباراة سهلة.. وسعيد بعودة رمضان صبحي للتسجيل بيراميدز يدمر إيسترن بثلاثية ويتمسك بوصافة الدوري دكرنس يتعاقد مع شقيق ميدو جابر نادي دمياط يدعو المصري لخوض مبارياته على ملعبه في رأس البر

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن ربع نهائي كاس مصر موسم (2020-2021).

وأضاف "الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على حدة وهدفه الفوز في كل مباراة يخوضها الفريق".

وتابع "الفوز المتتالي سيضع الفريق في موقف جيد نهاية الموسم، وعلينا التركيز في مواجهة الأهلي ومواصلة المشوار حتى التتويج بلقب الكأس".

بيراميدز حقق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعدما حسم اللقاء الماضي على حساب المصري بنتيجة 3-1.

بهذا الفوز حافظ بيراميدز على وصافة ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة جمعهم خلال 22 مباراة.

فيما توقف رصيد إيسترن كومباني عند 13 نقطة في المركز الـ18 (الأخير).

بيراميدز سيواجه إنبي يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة 23 من الدوري.

بينما سيلعب إيسترن كومباني ضد الجونة يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة ذاتها.

اقرأ أيضا:

صلاح يودع ماني

مدرب منتخب الطائرة يرد على نبأ إقالته

بداية الكرة الخماسية في الإسكندرية قبل 125 عامًا

حقيقة طلب كيروش مبلغ خرافي للعودة

إصابة قوية لـ مهاب ياسر

بيراميدز ايسترن كومباني هاني سعيد
نرشح لكم
مدرب المحلة بعد الخسارة من الأهلي: قد يكون هناك أخطاء تحكيمية عبد الحفيظ: الموسم الحالي صعب للغاية بسبب المنافسة على أكثر من بطولة مصدر من الحكام لـ في الجول: حكم الأهلي وبيراميدز اعتذر عن عدم الحضور.. ومحاولة أخرى مؤتمر قمصان: هناك أخطاء يجب أن نصححها.. والمباراة في الأهلي مثل 4 مع فريق آخر الجزيري: حققنا المهم أمام البنك الأهلي وهو نقاط المباراة.. رحيلي عن الزمالك مجرد كلام ديجافو.. الأهلي يهرب من كمين المحلة بانتصار قاتل رمضان صبحي يحقق رقما غائبا منذ 523 يوما مع بيراميدز أمير مرتضى: اللاعبون الشباب قد يجبرونا على عدم الشراء.. وفيريرا شجاع وجريء
أخر الأخبار
مدرب المحلة بعد الخسارة من الأهلي: قد يكون هناك أخطاء تحكيمية 56 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الحفيظ: الموسم الحالي صعب للغاية بسبب المنافسة على أكثر من بطولة 57 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الحكام لـ في الجول: حكم الأهلي وبيراميدز اعتذر عن عدم الحضور.. ومحاولة أخرى ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر قمصان: هناك أخطاء يجب أن نصححها.. والمباراة في الأهلي مثل 4 مع فريق آخر ساعة | الكرة المصرية
سكاي: كريستال بالاس خطف موهبة إنجلترا من يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - انتصار علي فرج ونوران جوهر.. وتأهل هانيا ونور وعسل لنصف النهائي ساعة | رياضات أخرى
الجزيري: حققنا المهم أمام البنك الأهلي وهو نقاط المباراة.. رحيلي عن الزمالك مجرد كلام 2 ساعة | الكرة المصرية
سكاي: جلسة منتظرة تعيد بوجبا إلى يوفنتوس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 2 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري 3 رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مصدر مقرب من بوميل لـ في الجول: المدرب الفرنسي وافق على عرض مصر في انتظار القرار النهائي