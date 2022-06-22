دكرنس يتعاقد مع شقيق ميدو جابر

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 21:28

كتب : رضا السنباطي

عمر جابر - شقيق ميدو جابر

أعلن نادي دكرنس تعاقده مع عمر جابر شقيق ميدو جابر لاعب الأهلي السابق خلال موسم الانتقالات الجارية.

عمر جابر

النادي : الترسانة

دكرنس
الأهلي

وانضم ناشيء الأهلي السابق إلى دكرنس بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات.

وكان اللاعب البالغ من العمر 28 عاما ناشئا في الأهلي والمقاولون العرب وسبق له اللعب لأندية الترسانة وجمهورية شبين.

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ويعتبر جابر التعاقد الثالث للفريق بعدما تعاقد مع اسلام نبيل لاعب نادي أبو قير للأسمدة ومحمد ربيع لاعب نادي المجد السكندري.

وكان نادي دكرنس على شفا التأهل إلى الدوري الممتاز لكنه حل ثانيا في مجموعة بحري خلف حرس الحدود الصاعد حديثا.

بينما شقيقه ميدو جابر الأكثر شهرة يلعب حاليا في طلائع الجيش على سبيل الإعارة من سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الشهر الجاري.

وشارك ميدو الذي يلعب في مركز الجناح مع طلائع الجيش في 15 مباراة خلال الموسم الحالي ولم يسجل أي أهداف.

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