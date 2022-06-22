كأس العرب للصالات - مصر تتأهل للدور المقبل بعد الفوز أمام الجزائر

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 20:11

كتب : FilGoal

كأس العرب للصالات - مصر

حجز منتخب مصر بطاقة الصعود إلى الدور الثاني بعد الفوز أمام الجزائر في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022.

وفاز مصر على الجزائر بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

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ترتيب المجموعة الثانية الحالي

العراق 4 نقاط.

مصر 3 نقاط.

الجزائر دون نقاط.

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وكان منتخب العراق قد فاز على منتخب الجزائر بنتيجة 3-2، بينما غاب المنتخب المصري عن ثاني جولات دور المجموعات.

وتعادل منتخب مصر أمام نظيره العراقي بثلاثة أهداف لكل منهما في لقاء الجولة الأولى، والتي أقيمت على الصالة الخضراء بمدينة الدمام السعودية.

ترتيب المجموعة الأولى

المغرب 6 نقاط.

الكويت 3 نقاط.

موريتانيا 3 نقاط.

الصومال دون نقاط.

ترتيب المجموعة الثالثة

ليبيا 3 نقاط.

فلسطين 3 نقاط.

المملكة العربية السعودية دون نقاط.

وتقام المسابقة في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي.

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