بايرن يكررها: ليفاندوفسكي مستمر

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 20:00

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

عاد بايرن ميونيخ ليؤكد من جديد استمرار المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

روبرت ليفاندوفسكي

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ب

وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ في مؤتمر صحفي: "نحن لا نفكر في رحيل ليفاندوفسكي. تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان نجاحنا قدر الإمكان".

وأضاف " لقد أظهر روبرت في الماضي مدى أهميته لهذا النادي. لديه عقد حتى عام 2023 ونتطلع إلى اليوم الأول من التدريب معه".

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المدير التنفيذي لبايرن سبق وقال في تصريحات عبر شبكة "أمازون برايم" الأمريكية: "لسنا مجانين، نحن نتحدث عن تغيير لاعب يسجل ما بين 30 أو 40 هدفا كل موسم، بكل تأكيد سيكون ليفاندوفسكي معنا لموسم آخر على الأقل".

وأعلن ليفاندوفسكي في وقت سابق رغبته بالرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ وسط رغبة برشلونة في التعاقد معه ولكن النادي الألماني أوضح تمسكه ببقاء اللاعب الذي ينتهي تعاقده في 2023.

ويعد ليفاندوفسكي أحد أهم أهداف برشلونة في الصيف الحالي مع دخول باريس سان جيرمان صراع التعاقد مع اللاعب مؤخرا.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما شارك الموسم المنصرم في 46 مباراة سجل خلالها 50 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الألماني.

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