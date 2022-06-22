تقرير ويلزي: بيل يظهر في مقر تدريبات كارديف سيتي ويجري محادثات مع المدرب

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 19:24

كتب : FilGoal

جاريث بيل يحتفل بهدف ويلز الثاني في تركيا

ظهر جاريث بيل قائد منتخب ويلز في مقر تدريبات كارديف سيتي صباح اليوم الأربعاء.

وذكر موقع "ويلز أونلاين" أن بيل تواجد في مقر كارديف سيتي لزيارة الجهاز الطبي للاتحاد الويلزي الذي يتشارك المنشآت الطبية مع النادي الويلزي الأشهر.

وأوضح التقرير أن بيل استغل الزيارة للمرور بفريق كارديف سيتي الذي خاض أول تدريباته في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتحدث بيل مع ستيف موريسون المدير الفني للفريق بشأن مستقبله بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى محادثات قادها محم دالمان رئيس النادي مع وكيل بيل خلال الأسابيع الماضية.

ويرغب فينسنت تان مالك كارديف سيتي في استقدام بيل ويعتقد أنه سيفتح الطريق لقدوم لاعبين مميزين آخرين ومساعدة الفريق في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى بيل لإيجاد نادٍ في سوق الانتقالات الصيفية ليصل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في جاهزية كاملة.

وانتهى عقد بيل مع ريال مدريد بعد 8 مواسم قضاها في صفوفه، منها موسم خرجه إلى توتنام هوتسبير على سبيل الإعارة.

وقاد بيل بلاده ويلز للوصول إلى كأس العالم لأول مرة منذ نسخة 1958.

وارتبط اسم بيل بالانتقال إلى خيتافي الذي صرّح رئيسه آنخل توريس أن وكيله تواصل معه، قبل أن ينفي الوكيل واللاعب ذلك.

بيل (32 عامًا) وُلد في كارديف، لكنه بدأ مسيرته في ساوثامبتون ولم يلعب أبدًا لـ كارديف سيتي فريق طفولته.

وأنهى كارديف سيتي دوري القسم الثاني الإنجليزي في المركز 18 بالموسم الماضي.

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