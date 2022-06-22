الزمالك يكشف سبب استبعاد نيمار من مواجهة البنك الأهلي

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 18:45

كتب : إبراهيم رمضان

السيد نيمار - الزمالك

كشف الجهاز الفني للزمالك سبب استبعاد سيد عبد الله "نيمار" من قائمة الفريق التي ستواجه البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء.

وأكد الزمالك ان نيمار يعاني من شد عضلي فضل معه جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق إراحته.

ويواجه الزمالك منافسه البنك الأهلي في ملعب المقاولون العرب في الجولة 22 من الدوري المصري.

أخبار متعلقة
تشكيل الزمالك - عبد المجيد أساسي لأول مرة في الدوري.. وبنشرقي مهاجم أمام البنك الأهلي تشكيل إيسترن كومباني - بوسكا في حراسة المرمى وميهوب يقود الهجوم أمام بيراميدز

وشارك نيمار خلال الموسم الجاري مع الزمالك في خمس مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، في حين يحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 30 نقطة.

اقرأ أيضا:

صلاح يودع ماني

مدرب منتخب الطائرة يرد على نبأ إقالته

بداية الكرة الخماسية في الإسكندرية قبل 125 عامًا

حقيقة طلب كيروش مبلغ خرافي للعودة

إصابة قوية لـ مهاب ياسر

سيد عبد الله الزمالك البنك الأهلي
نرشح لكم
من طوكيو لـ دبي إلى الجبل الأخضر.. الجزيري ينصر الزمالك على البنك الأهلي مباشر الدوري المصري – الأهلي ضد غزل المحلة تشكيل غزل المحلة – عبده يحيى وهشام عادل يقودان الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي – 4 تبديلات من سامي قمصان أمام المحلة انتهت الدوري المصري - بيراميدز (3) - (0) إيسترن كومباني.. انتصار الضيوف انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(2) الزمالك.. ثلاث نقاط للأبيض تشكيل إيسترن كومباني - بوسكا في حراسة المرمى وميهوب يقود الهجوم أمام بيراميدز تشكيل البنك الأهلي – عودة هلال كأساسي أمام الزمالك
أخر الأخبار
من طوكيو لـ دبي إلى الجبل الأخضر.. الجزيري ينصر الزمالك على البنك الأهلي 11 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة الأولى بعد العودة.. بورنموث يتعاقد مع ريان فريدريكس 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري – الأهلي ضد غزل المحلة 23 دقيقة | الكرة المصرية
المتوجة بالـ3 ذهبيات لـ في الجول: لا أخف من الحديد.. وعندما أحمل الأثقال أعلم أني أستطيع رفعها 30 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل غزل المحلة – عبده يحيى وهشام عادل يقودان الهجوم أمام الأهلي 37 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي – 4 تبديلات من سامي قمصان أمام المحلة 42 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب للصالات - مصر تتأهل للدور المقبل بعد الفوز أمام الجزائر 59 دقيقة | رياضات أخرى
بايرن يكررها: ليفاندوفسكي مستمر ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 2 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري 3 رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مصدر مقرب من بوميل لـ في الجول: المدرب الفرنسي وافق على عرض مصر في انتظار القرار النهائي