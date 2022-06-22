الزمالك يكشف سبب استبعاد نيمار من مواجهة البنك الأهلي
الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 18:45
كتب : إبراهيم رمضان
كشف الجهاز الفني للزمالك سبب استبعاد سيد عبد الله "نيمار" من قائمة الفريق التي ستواجه البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء.
وأكد الزمالك ان نيمار يعاني من شد عضلي فضل معه جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق إراحته.
ويواجه الزمالك منافسه البنك الأهلي في ملعب المقاولون العرب في الجولة 22 من الدوري المصري.
وشارك نيمار خلال الموسم الجاري مع الزمالك في خمس مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، في حين يحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 30 نقطة.
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