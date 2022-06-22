تشكيل إيسترن كومباني - بوسكا في حراسة المرمى وميهوب يقود الهجوم أمام بيراميدز

أحمد بوسكا يحرس عرين إيسترن كومباني أمام بيراميدز في الدوري.

ويستضيف إيسترن كومباني فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري والمقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت.

ويقود عماد ميهوب هجوم إيسترن كومباني أمام بيراميدز.

وجاء تشكيل إيسترن كومباني كالتالي:

حراسة المرمي: أحمد بوسكا

الدفاع: حسام حسن - كمال أبو الفتوح - محمد صالح - خالد مصطفى

الوسط: محمد خليفة - محمد ناصر (مودي) - أحمد داهش - أحمد حمزة (حمزاوي)

الهجوم: عماد ميهوب - محمد بن علي طرابلسي

البدلاء: عمرو حسام - محمد رمضان- أحمد أبو بكر (موكشا) - يوسف مجدي عبدالغني- محمود نعيم - يوسف رمضان - أحمد حجي -عمر فاروق (ميرة) - أحمد تمساح.

ويتذيل إيسترن كومباني الترتيب برصيد 13 نقطة من 21 مباراة خاضهم الفريق.

بينما بيراميدز في المركز الثاني برصيد 43 نقطة من نفس عدد المباريات.

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