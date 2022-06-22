هيثم عرابي: هذه حقيقة رحيل بيبو عن أسوان.. ورضا شحاتة ضمن أولويتنا

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 10:54

كتب : FilGoal

أسوان - بيان رسمي

أوضح هيثم عرابي المدير الرياضي الجديد لنادي أسوان أسباب رحيل أحمد مصطفى بيبو من منصب المدير الفني، وموقف رضا شحاتة من تولي تدريب النادي.

ورحل أحمد مصطفى بيبو عن تدريب زهرة الجنوب عقب أيام من تعيين هيثم عرابي مديرا رياضيا للفريق العائد للدوري الممتاز من جديد.

وقال هيثم عرابي عبر صدى البلد: "نُوجد الموارد من أجل تدعيم الفريق في سوق الانتقالات، ومنها 2 محترفين أفارقة، وتعاقدنا مع مستثمر لفريق الناشئين ونحاول التحضير للتعاقد مع شركة راعية، نعمل في كل الاتجاهات".

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وأضاف "موضوع المدرب حساس جدا وسينتهي في خلال فترة بسيطة للغاية".

وأوضح "أحمد مصطفى بيبو مدرب محترم ولم تحدث مشاكل بيني وبينه قبل رحيله أثناء اجتماعنا، هو مدرب واعد واحترم ما قدمه، بعد جلسة جمعتنا أبدى موافقته على تواجد مدرب عام وبعد 3 أيام تقدم باستقالته لرفع الحرج عن مجلس الإدارة وهو ابن النادي وشخصيا تمسكت به".

وأكمل "هناك أسماء كثيرة مطروحة كبيرة في الكرة المصرية، ولدينا مساحة من الوقت والأهم من المدرب واللاعبين هو الميزانية ليكون كل شيء واضحا أمامه".

وأتم "رضا شحاتة اسم كبير جدا ومن أولويتنا ونتفاوض معه وقبل أن يتولى المدرب تدريب الفريق سنضع كل شيء أمامه حتى لا يلقي بأعذار".

وقاد أحمد مصطفى بيبو الفريق للصعود للدوري المصري الممتاز بعد احتلاله صدارة مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية.

وودع أسوان مؤخرا منافسات كأس مصر للموسم الماضي بعد الخسارة من الزمالك في نصف النهائي.

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