اسكواش - نور الشربيني بالعلامة الكاملة.. وانتصار الشوربجي في أول أيام منافسات السلسلة الختامية

أقيمت اليوم منافسات السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم لرياضة الاسكواش.

وتقام منافسات السلسلة الختامية في الفترة من 21 إلى 26 من شهر يونيو الجاري في مول العرب.

ويقام الدور الأول حتى يوم الجمعة بتقسيم اللاعبين على مجموعتين في منافسات الرجال ومثله في السيدات.

منافسات الرجال

فاز محمد الشوربجي بنتيجة 2-1 على مازن هشام لحساب المجموعة الأولى، ليحصد الشوربجي 3 نقاط من انتصاره الأول في دور المجموعات.

طالع تصريحات الشوربجي عقب أول لقاء في مصر بعد قراره باللعب تحت العلم الإنجليزي. (من هنـــــــــــــا)

وفي المجموعة الثانية تفوق طارق مؤمن على بول كول بنفس النتيجة ليتصدر المصري ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.

وانتصر مصطفى عسل بنتيجة 2-1 على الويلزي جويل ماكين، ليحصد 3 نقاط محتلا المركز الثاني مقابل نقطة للأخير.

منافسات السيدات

أقيمت 3 مباريات ففازت الأسترالية جويل كينج على الإنجليزية جورجينا كينيدي بنتيجة 2-1، ليصبح في رصيد الأولى 3 نقاط مقابل نقطة للأخيرة.

وفي المجموعة الثانية تصدرت نور الشربيني الترتيب برصيد 4 نقاط بعد الفوز على الإنجليزية سارة جين بيري بنتيجة 2-0.

وانتصرت هانيا الحمامي على روان العربي بنتيجة 2-1 لتحصد هانيا 3 نقاط مقابل نقطة لروان.

تفاصيل دور المجموعات

وحال انتهاء المباراة بنتيجة 2-0 في دور المجموعات يحصد الفائز على 4 نقاط بينما الخاسر بلا رصيد من النقاط، أما في حال انتهاء اللقاء بنتيجة 2-1 يحصد الفائز 3 نقاط والخاسر نقطة واحدة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي وتقام المباريات حتى نصف النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بشوطين يفوز باللقاء.

وتهيمن مصر على لقب البطولة في أخر أربع نسخ على مستوى السيدات بينما على مستوى الرجال فتهيمن مصر على اللقب في آخر خمس نسخ.

وانطلقت منافسات السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم عام 1993 على مستوى الرجال، بينما منافسات السيدات انطلقت لأول مرة في 2011.

وتنظم مصر بطولة السلسلة الختامية للمرة الرابعة على التوالي، وكان الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر حصد النسخة السابقة.

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