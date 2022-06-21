الشوربجي لـ في الجول: سأظل فخورا بتحقيق البطولات باسم مصر.. وتأثرت بتشجيع المتفرجين

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 22:31

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي

شدد محمد الشوربجي لاعب الاسكواش على فخره بتحقيق 46 بطولة سابقة تحت باسم مصر على الرغم من قراره باللعب تحت العلم الإنجليزي.

وتحدث الشوربجي بعد خوضه المباراة الأولى داخل مصر منذ اتخاذه القرار باللعب تحت العلم الإنجليزي.

وحقق الشوربجي الفوز على مازن هشام بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من دور مجموعات السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم.

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وقال الشوربجي في تصريحات لـ FilGoal.com: "اليوم كان هاما لي بكل صراحة وعلى الرغم من وجودي داخل الملعب محاولا التركيز في مباراتي إلا أنني كنت متأثرا جدا بتشجيع الناس الذين كانوا ينادون باسمي ولن أنسى ذلك اليوم أبدا وسأحاول الاستمرار في تحقيق الفوز".

وتابع "كنت أشعر ببعض التوتر طبعا لكون المباراة في مصر لأنها المباراة الأولى لي منذ جميع تلك الأحداث التي حدثت ولكن بعد الحصول على كل ذلك التشجيع لن أنسى ذلك اليوم أبدا".

وأضاف "لقد حققت 46 لقبا وكنت في التصنيف الأول على العالم لمدة 50 شهرا باسم مصر وحاربت كثيرا داخل بلدي لمحاولة تحقيق البطولات داخل مصر لمدة 12 عاما، وجميع تلك البطولات التي حققتها ستظل دائما باسم مصر ولن يتغير ذلك الشيء من التاريخ أبدا وسأظل فخورا طوال حياتي بتحقيق تلك البطولات باسم بلدي ولن يتمكن أي أحد من مسح ذلك التاريخ ولا أريد أن أتحدث عن أخطاء حدثت خلال الفترة الماضية ولكن كل ما استطيع قوله هو إنني كنت أعيش في إنجلترا منذ كان عمري 18 عاما".

وتقام منافسات السلسلة الختامية في الفترة من 21 إلى 26 من شهر يونيو الجاري في مول العرب.

وتنظم مصر بطولة السلسلة الختامية للمرة الرابعة على التوالي، وكان الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر حصد النسخة السابقة.

ويقام الدور الأول حتى يوم الجمعة بتقسيم اللاعبين على مجموعتين في منافسات الرجال ومثله في السيدات.

وحال انتهاء المباراة بنتيجة 2-0 في دور المجموعات يحصد الفائز على 4 نقاط بينما الخاسر بلا رصيد من النقاط، أما في حال انتهاء اللقاء بنتيجة 2-1 يحصد الفائز 3 نقاط والخاسر نقطة واحدة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي وتقام المباريات حتى نصف النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بشوطين يفوز باللقاء.

وتهيمن مصر على لقب البطولة في أخر أربع نسخ على مستوى السيدات بينما على مستوى الرجال فتهيمن مصر على لالقب في أخر خمس نسخ.

وانطلقت منافسات السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم عام 1993 على مستوى الرجال، بينما منافسات السيدات انطلقت لأول مرة في 2011.

محمد الشوربجي اسكواش
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